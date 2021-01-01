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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«درويش»: التعددية الحزبية تؤثر بالإيجاب على لغة الحوار داخل البرلمان

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:17 ص
سولاف درويش
سولاف درويش
عائشة حسن
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أكدت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، أن التعددية الحزبية التي تمت مراعاتها من قبل الأحزاب في الحرص على تمثيل المرأة في المجلس الجديد، في القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي مثلت عددًا كبيرًا من الأحزاب، كان لها أثر ودور كبير في حصول المرأة على عدد تلك المقاعد، منوهة بأن زيادة النسبة هو انعكاس لثقافة المجتمع المصري الذي أصبح يؤمن بالمرأة وقدراتها على اختراق أي ملف وإضافة جديد فيه، أو تولي منصب قيادي رفيع.

وأشارت «درويش»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن الخطة التي وضعها الرئيس السيسي وتوجيهاته المستمرة للحكومة نحو خطة تمكين المرأة، أتت بنجاح كبير وأكبر دليل على ذلك نسبة تواجد المرأة في الحكومة الحالية، وزيادة نسبتها في البرلمان إلى 25%.

ولفتت إلى أن التعددية الحزبية التي شملتها الانتخابات سيكون لها دور إيجابي على الحوار تحت قبة البرلمان بين النواب وبعضهم البعض، ما ينعكس على طبيعة العمل داخل البرلمان سواء إعداد التشريعات أو آليات مراقبة الحكومة، مشيرة إلى أن المرأة سيتم تحسين أدائها بصورة أكبر مع البرلمان الجديد، فهي دائمًا كان لها دور كبير في البرلمان الحالي، وتطرقت إلى تعديل عدد كبير من التشريعات سواء يخص المرأة أو في المجتمع بشكل عام.

وأضافت أن المرأة ستكون في ثوبها الجديد في برلمان 2021، بتعددية مختلفة، وسياسات ورؤى، تحقق المنفعة للمرأة المصرية، وستكون خير ممثلًا عنها.

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