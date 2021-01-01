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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

من أسيوط للقاهرة.. قصة هروب طفل من زوجة والده بحثا عن والدته (صور)

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:16 ص
جريدة الدستور
عمرو الشامي
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بملابس خفيفة ومتسخة بداخلها جسد نحيف يرتعش، يجلس الطفل حسن زين العابدين محمود ذو الخمسة عشر عاما على أحد الأرصفة بميدان رمسيس بمحافظة القاهرة، بعدما ترك منزله بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط هربا من المعاملة السيئة التي كانت تعامله بها زوجة والده وكذلك والده عقب الانفصال عن والدته.

ويسرد حسن قصته لـ"الدستور" قائلا: لي 3 أشقاء وانفصل والدي عن والدتي منذ عدة سنوات، وعلى الفور تزوج والدي لتبدأ رحلة المعاناة في الحياة، حيث المعاملة السيئة والإهانة والذل من جانب زوجة والدي ولعل أبرز ما كانت تقوم به هو أن توقظني من النوم فجرا وتقول لي "انزل اشتغل هات فلوس"، فضلا عن معاملة والدي السيئة أيضا لي فقد أخرجني من التعليم وكنت في الصف الخامس الابتدائي لكي أعمل معه في الأرض الزراعية.

وتابع: بعد طلاق والدتي عادت للقاهرة حيث مقر إقامتها الأصلي قبل زواج والدي، ومع استحالة العيش مع والدي وزوجته هربت من المنزل وركبت القطار وسافرت للقاهرة بحثا عن والدتي وأنا لا أعلم عنوانها ولم يرضَ والدي بإخباري بذلك، وأنا الآن أقيم في الشارع منذ 4 أشهر أبحث عن والدتي في الشوارع.

وأكد حسن، أنه لم يعد لديه حل سوى إيجاد والدته التي تمثل الأمان والحياة له - حسب وصفه - وأنه وإن لم يجدها ستكون تلك النهاية له، فضلا عن أنه يرفض العودة لمنزل والده خوفا من العقاب الشديد الذي سيحل عليه نتيجة هربه، وبالتالي فالشارع الآن هي المأوى الوحيد لي والبحث عن والدتي هو هدفي.

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