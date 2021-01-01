خطوات سداد فاتورة المياه إلكترونيا عبر تطبيق 125 ومزايا التطبيق

يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي خطوات سداد فاتورة المياه الكترونيًا عبر تطبيق 125 الذي حظى على أعلى نسب مشاهدة في الآونة الأخير عبر محرك البحث العالمي جوجل وذلك عقب أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خدمة الدفع الإلكتروني من خلال تطبيق ( HCWW 125) عبر الهواتف المحمولة.

خطوات سداد فاتورة المياه الكترونيًا عبر تطبيق 125

يستطيع الملايين من عملاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي سداد فاتورة الاستهلاك الشهرية إلكترونيا عبر تطبيق ( HCWW 125) وذلك بإتباع الخطوات الآتية :-

تحميل تطبيق 125 على هاتفك المحمول مجانا

إنشاء حساب بالبيانات المطلوبة

تحديد الشركة التابع لها

إدخال رقم السداد الإلكتروني الخاص بك والموجود على فاتورة المياه

الضغط على كلمة سداد

ستظهر إجمالي قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري للمياه

شركات المياه التي فعلت خدمة السداد الإلكتروني

فعلت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خدمة الاستعلام والسداد الإلكتروني لإجمالي قيمة الاستهلاك الشهري عبر الموقع الإلكتروني للشركة لـ 11 شركة فقط كمرحلة أولى وهي ( القاهرة والجيزة والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ وسوهاج والإسكندرية والبحر الأحمر ومطروح وسيناء وبني سويف ) وذلك ضمن خطة الحكومة لتقديم الخدمات للمواطنين إلكترونيا.

مزايا تطبيق ( HCWW 125 )

يبحث الكثير من المواطنين عبر المنصات الإلكترونية حاليا لمعرفة خطوات سداد فاتورة المياه الكترونيًا عبر تطبيق 125 ولكنهم لا يدركون مزايا التطبيق الآخرة والذي يتيح لمستخدميه الإشعارات عن أعمال الصيانة المخطط لها والتعرف على مواعيد انقطاع المياه حتى يتمكن العملاء من لتدبير احتياجاتهم وتلقي الشكاوى والرد عليها وتصوير أماكن الأعطال وإرساله عبر التطبيق ومعرفة كافة الأخبار الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.



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