جامعة الإسكندرية تشارك فى مشروع للبحث عن الآثار الغارقة

أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، عن أن الجامعة ستشارك من خلال مركز الآثار البحرية والتراث الثقافي الغارق، برئاسة الدكتور عماد خليل، في مشروع خاص بالتراث الثقافي الغارق "Under water heritage" للميناء الشرقي بالإسكندرية، الذي يحتوي على كنوز وآثار تعود لآلاف السنين.وأوضح أن المشروع بالتعاون مع اللجنة الوطنية لليونسكو وبعض الشركاء الأوروبين لدعم هذا المشروع الثقافي والأثري المهم.وأكد «قنصوة» أن هذا المشروع سيعد نقلة نوعية للسياحة بمدينة الإسكندرية، وسيعيد اكتشاف الواجهة السياحية للمدينة مرة أخري، لافتًا أن جامعة الإسكندرية لها دور كبير والكثير من الإسهامات في حماية مواقع التراث المغمور بالمياة في الإسكندرية من خلال امتلاكها نخبة من الأساتذة والعلماء المتخصصين في هذا المجال.