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الجمعة 01 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مشاهد ليلة رأس السنة تُثير استياء المواطنين بالإسكندرية (صور)

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:11 ص
مشاهد ليلة رأس السنة
مشاهد ليلة رأس السنة
هبه عويضه
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استيقظ أهالي الإسكندرية، صباح أول يوم في العام الجديد، على مجموعة من الصور المتداولة لاحتفالات شهدتها منطقة ستانلي، بأعداد كبيرة من المواطنين، مما استاء منه الكثيرين على موقع التواصل الاجتماعي.

مع تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، واستقبال عام جديد، بعد انقضاء عام 2020، وما شهده من ظروف عصيبة، انطلقت التهاني والدعاء بعام رخاء، ورفع البلاء والوباء، وفي ظل تشديدات الدولة على عدم إقامة احتفالات رأس السنة هذا العام للحد من انتشار فيروس كورونا، وعدم التجمعات، كان للسكندريين رآي آخر.


مع حلول منتصف الليل وبعد أن أغلقت المحال والكافيهات أبوابها، تجمع المئات على كوبري ستانلي للحتفال بالعام الجديد، ورغم التحذيرات من التجمعات، كان الزحام هو المشهد المتصدر على الكوبري السياحي الشهير دون اتخاذ أي إجراءات احترازاية أو وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، بالألعاب النارية والهتافات ودع للسكندريين عام 2021 لاستقبال عام جديد، رغم كورونا، دون الحذر من تفشي الفيروس فضلًا عن تصدر محافظة الإسكندرية معدل الإصابات، بحسب تصريحات وزارة الصحة.

وكان قد أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية لاستقبال أعياد الميلاد المجيد، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال أي شكاوي طارئة والتعامل معها في الحال.

مشاهد ليلة رأس السنة تُثير استياء المواطنين بالإسكندرية (صور)
مشاهد ليلة رأس السنة تُثير استياء المواطنين بالإسكندرية (صور)
مشاهد ليلة رأس السنة تُثير استياء المواطنين بالإسكندرية (صور)
مشاهد ليلة رأس السنة تُثير استياء المواطنين بالإسكندرية (صور)
مشاهد ليلة رأس السنة تُثير استياء المواطنين بالإسكندرية (صور)
مشاهد ليلة رأس السنة تُثير استياء المواطنين بالإسكندرية (صور)
مشاهد ليلة رأس السنة تُثير استياء المواطنين بالإسكندرية (صور)
مشاهد ليلة رأس السنة تُثير استياء المواطنين بالإسكندرية (صور)
مشاهد ليلة رأس السنة تُثير استياء المواطنين بالإسكندرية (صور)
مشاهد ليلة رأس السنة تُثير استياء المواطنين بالإسكندرية (صور)
مشاهد ليلة رأس السنة تُثير استياء المواطنين بالإسكندرية (صور)
مشاهد ليلة رأس السنة تُثير استياء المواطنين بالإسكندرية (صور)
مشاهد ليلة رأس السنة تُثير استياء المواطنين بالإسكندرية (صور)
مشاهد ليلة رأس السنة تُثير استياء المواطنين بالإسكندرية (صور)

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