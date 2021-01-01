كاتدرائية القديسة العذراء بأستراليا تحيي الذكرى 10 لشهداء «القديسين»

كاتدرائية القديسة العذراء بأستراليا تحيي الذكرى 10 لشهداء «القديسين»
الجمعة 01/يناير/2021 - 10:07 ص
مونيكا جرجسطباعة
أقامت كاتدرائية القديسة العذراء والقديس مار مينا بحى بيكسيلى في مدينة سيدني مساء أمس سهرة روحية أحتفالًا بعيد رأس السنة الميلادية بحضور كهنة، شمامسة، وشعب الكاتدرائية.
تخلل السهرة التسابيح والترانيم وكلمات روحية لكهنة الكاتدرائية تحدثوا فيها عن شعار هذا العام الحاجة الى واحد بحسب انجيل لوقا ١٠: ٤٢ (ولكن الحاجة إلى واحد، فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها).
وفى نهاية السهرة الروحية مع بداية الدقائق الأولى من صباح اليوم الجمعة الموافق الاول من يناير ٢٠٢١ بتوقيت مدينة سيدنى أحيت الكاتدرائية الذكرى السنوية العاشرة لشهداء كنيسة القديسين مارمرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء بالأسكندرية.
يأتى ذلك فى أول قداسات العام الجديد بقداسين منفصلين أحداهما باللغة الإنجليزية على مذبح القديسين البابا كيرلس السادس والبابا كيرلس عمود الدين والاخر باللغة العربية على مذبح القديسة العذراء والشهيد مار مينا.
تخلل السهرة التسابيح والترانيم وكلمات روحية لكهنة الكاتدرائية تحدثوا فيها عن شعار هذا العام الحاجة الى واحد بحسب انجيل لوقا ١٠: ٤٢ (ولكن الحاجة إلى واحد، فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها).
وفى نهاية السهرة الروحية مع بداية الدقائق الأولى من صباح اليوم الجمعة الموافق الاول من يناير ٢٠٢١ بتوقيت مدينة سيدنى أحيت الكاتدرائية الذكرى السنوية العاشرة لشهداء كنيسة القديسين مارمرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء بالأسكندرية.
يأتى ذلك فى أول قداسات العام الجديد بقداسين منفصلين أحداهما باللغة الإنجليزية على مذبح القديسين البابا كيرلس السادس والبابا كيرلس عمود الدين والاخر باللغة العربية على مذبح القديسة العذراء والشهيد مار مينا.