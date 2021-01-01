كاتدرائية القديسة العذراء بأستراليا تحيي الذكرى 10 لشهداء «القديسين»

أقامت كاتدرائية القديسة العذراء والقديس مار مينا بحى بيكسيلى في مدينة سيدني مساء أمس سهرة روحية أحتفالًا بعيد رأس السنة الميلادية بحضور كهنة، شمامسة، وشعب الكاتدرائية.تخلل السهرة التسابيح والترانيم وكلمات روحية لكهنة الكاتدرائية تحدثوا فيها عن شعار هذا العام الحاجة الى واحد بحسب انجيل لوقا ١٠: ٤٢ (ولكن الحاجة إلى واحد، فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها).وفى نهاية السهرة الروحية مع بداية الدقائق الأولى من صباح اليوم الجمعة الموافق الاول من يناير ٢٠٢١ بتوقيت مدينة سيدنى أحيت الكاتدرائية الذكرى السنوية العاشرة لشهداء كنيسة القديسين مارمرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء بالأسكندرية.يأتى ذلك فى أول قداسات العام الجديد بقداسين منفصلين أحداهما باللغة الإنجليزية على مذبح القديسين البابا كيرلس السادس والبابا كيرلس عمود الدين والاخر باللغة العربية على مذبح القديسة العذراء والشهيد مار مينا.