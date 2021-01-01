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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بمناسبة السنة الجديدة.. رسائل بايدن وترامب للشعب الأمريكي

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:20 ص
بايدن وترامب
بايدن وترامب
مروة عنبر
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أعاد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في رسالة بمناسبة السنة الجديدة، التذكير بإنجازاته ووصفها بأنها انتصارات تاريخية، بينما تحدث الرئيس المنتخب جو بايدن بلهجة تفاؤل وتطلع للمستقبل.

وقال ترامب في تسجيل مصور على تويتر: "ينبغي أن تتذكرونا لما أنجزناه".

فيما أثنى بايدن، خلال كلمة من ولاية ديلاوير على العاملين بقطاع الصحة، وشجع الناس على تلقي التطعيم الواقي خلال ظهور قصير مع زوجته في برنامج خاص على قناة إيه.بي.سي بمناسبة رأس السنة.

وقال بايدن: "أنا على يقين تام من أننا سنعود، بل سنعود أقوى مما كنا"، مكررًا دعوته لتوزيع اللقاحات على نحو أسرع.

فيما أشار ترامب في تصريحاته إلى أن الولايات المتحدة أنتجت لقاحًا واقيًا من كورونا في وقت قياسي، وأن حدسه بحدوث ذلك قبل انتهاء العام كان صحيحًا.

وكان من المقرر أن يمضي ترامب ليلة رأس السنة في منتجعه في مار الاجو.

ولم يقدم البيت الأبيض سببًا لعودة ترامب المبكرة إلى واشنطن، لكنها تتزامن مع معركته مع الكونجرس لاستخدامه حق النقض لحجب مشروع قانون دفاعي رئيسي ومطلبه زيادة إعانات تخفيف آثار «كوفيد-19»، إضافة إلى تصاعد التوتر مع إيران.

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