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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

أهم «أنشطة» الزراعة في أسبوع (إنفوجراف)

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:04 ص
السيد القصير
السيد القصير
عبدالناصرمحمد
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أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم 19، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 25 إلى 31 ديسمبر، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.

وأصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، وقناة مصر الزراعية.

وسلط الإنفوجراف الضوء، على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء حمدي بدين رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية، حيث تناول الاجتماع "استعراض مخطط المشروعات المستقبلية للمزارع السمكية بالتعاون مع الخبرة الأجنبية".

وأشار الملخص إلى أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عقد اجتماعا مع مديري مديريات الطب البيطري والزراعة بالمحافظات، عبر الفيديو كونفرانس بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، لمتابعة الانتهاء من تحديث حصر الثروة الحيوانية والداجنة وتطوير مراكز تجميع الألبان وايضا منظومة الري الحديث، فضلا عن ترأسه الاجتماع الثالث للجنة المكلفة بدراسة وإعداد مشروع قومى لتنمية المراعى فى مصر، بحضور الدكتور نعيم مصيلحى مستشار وزير الزراعة لمشروعات التوسع الأفقى واستصلاح الأراضى، وبحضور ممثلين عن بعض الوزرات والجهات المعنية وبعض الخبراء من الجامعات المصرية ومراكز البحوث، حيث تم بحث تنمية المراعى والوديان، لافتا الى انها تأتي ولأول مرة ضمن إهتمامات الحكومة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية.

وخلال هذا الأسبوع، انتهى المعمل المركزى لبحوث الحشائش، التابع لمركز البحوث الزراعية، من تدريب المهندسين الزراعيين في 22 محافظة، على المكافحة الآمنة لحشائش الزمير في محصول القمح، ضمن برنامج: "اليوم الكامل للزمير"، والذي تم تنفيذه على مدار أسبوع كامل، كما نفذت الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدد 310 قافلة بيطرية في 22 محافظة خلال عام 2020، حيث قامت بعلاج وفحص وتحصين 37817 رأس حيوان من الأمراض الجلدية و23901 رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية و40140 رأس حيوان من الأمراض المعوية والتنفسية ونقص التغذية، كما شملت القوافل علاج حالات تأخر الحمل والكشف بالسونار لعدد 25092 رأس حيوان واجراء عمليات جراحية لعدد 2525 حالة.

وأطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الادارة المركزية للحجر الزراعي، اطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة الربط الإلكتروني والتحول الرقمي بالحجر الزراعي المصري، حيث تم البدء في أول مرحلة من تكويد المزارع إلكترونيا بالتعاون مع مركز النظم والمعلومات بوزارة الإنتاج الحربي، حيث تستهدف رفع القدرة التنافسية للحاصلات الزراعية، فضلا عن زيادة القدرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية وفتح أسواق خارجية جديدة، وزيادة الثقة في الحاصلات الزراعية المصرية، اضافة الى رفع القيمة التسويقية للمنتج المصري.

كما أعلنت الوزارة، حصول المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، على اعتماد الآيزو ( 170252017 ) من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)، حيث يعد ذلك الاعتماد هو الثاني الذي يحصل عليه المعمل خلال الشهور الثلاثة الاخيرة، كذلك تم تمديد الاعتماد الممنوح للمعمل المركزي للمبيدات من المجلس الوطني للاعتماد (الايجاك ).

وبلغ إجمالي كمية الصادرات الزراعية المصرية، حتى هذا الأسبوع أكثر من 5 مليون طن، وذلك رغم تفشي جائحة كورونا.
أهم «أنشطة» الزراعة في أسبوع (إنفوجراف)
أهم «أنشطة» الزراعة في أسبوع (إنفوجراف)
أهم «أنشطة» الزراعة في أسبوع (إنفوجراف)
أهم «أنشطة» الزراعة في أسبوع (إنفوجراف)

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