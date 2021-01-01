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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: رصد 2.9 ألف طائرة مقاتلة تقترب من حدودنا خلال 2020

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:31 ص
طائرة مقاتلة
طائرة مقاتلة
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن أن الجيش الروسي اكتشف العام الماضي 2020، حوالي 2.9 ألف طائرة مقاتلة و1.1 ألف طائرة استطلاع، عند اقترابها من الحدود الروسية.

وذكرت الوزارة، وفقًا لوسائل إعلام روسية، أن وحدات الرادار التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، اكتشفت ورافقت خلال العام الماضي، أكثر من مليون طائرة أجنبية.

وأشارت إلى أنه يقوم أكثر من ستة آلاف عسكري من القوات التقنية اللاسلكية، بتنفيذ مهامهم القتالية كل يوم، وهى اكتشاف الأهداف الجوية الغريبة التي تقترب من حدود الدولة الروسية، وتحاول انتهاك المجال الجوي للبلاد.

ولفتت إلى أنه رغم من القيود المرتبطة بوباء كورونا، فقد تم في عام 2020، تنفيذ أكثر من 100 تمرين تكتيكي وتدريب تكتيكي خاص بالتعاون بين وحدات الهندسة اللاسلكية ووحدات القوات الجوية في الجيش الروسي، وأن حوالي ثلث هذه التدريبات، جرت في ميادين التدريب أشولوك وتيلمبا وبيمبوي.

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