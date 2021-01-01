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منوعات

تركمانستان تُحارب فيروس كورونا بـ«نبتة الحرمل»

الجمعة 01/يناير/2021 - 09:57 ص
تركمانستان كورونا
تركمانستان كورونا
وكالات
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تملك تركمانستان سلاحا سرّيا يقيها من وباء «كوفيد-19»، هو كناية عن الدخان المتأتي من إحراق نبتة ذات مزايا طبيّة مزعومة يشيد بها رئيس هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى، والذي يؤكد أنه بمنأى عن الجائحة.

في المدرسة الي تعلّم فيها بالعاصمة عشق آباد، لا تكتفي آينا غاراييفا بقياس حرارة التلاميذ، بل تواظب بانتظام على تبخير الصفّ بالحرمل، وهى نبتة يستطيبها الرئيس قربان قولي بردي محمدوف.

وتقول هذه المدرّسة البالغة42 عامًا لوكالة «فرانس برس»، إن «جلّ ما نفعله هو اتّباع التعليمات التي وردتنا».

ويستخدم الحرمل منذ زمن بعيد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى لعلاج أمراض متعدّدة ورفع البلاء.

وبالفعل، تُطلَق في تركمانستان تسمية «إيوزرليك»، أي ما معناه «الدواء لمئة مرض»، على هذه النبتة ذات الرائحة القويّة جدّا وهى تشهد رواجًا متناميًا بفعل الوباء ففي مارس، أمر رئيس تركمانستان بالتبخير دوما بالحرمل، مشيدًا بقدرات النبتة على القضاء على البكتيريا والفيروسات.

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