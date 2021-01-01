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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل تقترب من تطعيم مليون شخص ضد كورونا

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:57 ص
إسرائيل تقترب من
إسرائيل تقترب من تطعيم مليون
وكالات
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قال وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، إنه من المتوقع أن يتم تطعيم أكثر من مليون مواطن في إسرائيل ضد فيروس كورونا المستجد بنهاية اليوم الجمعة، بعد أن تلقى أكثر من 153 ألف إسرائيلي اللقاح أمس الخميس، وبذلك يصل العدد الإجمالي للتطعيمات المقدمة إلى 950 ألفًا.

و قال يولي إدلشتاين، وزير الصحة الإسرائيلي: "كيف يتم تطعيم 950 ألف مواطن في إسرائيل، لقد حطمنا بالأمس رقمًا قياسيًا آخر وقمنا بتطعيم 153 ألفًا و430 شخصًا في 325 مركز تطعيم في جميع أنحاء البلاد، اليوم سنجتاز علامة فارقة تتمثل في تطعيم مليون شخص".

وتستخدم إسرائيل لقاح "فايزر- بيونتيك" الألماني الأمريكي في 257 مركز تطعيم عبر إسرائيل، ووتسببت جائحة فيروس كورونا في وفاة 3325 شخصًا حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 423 ألفًا و262 حالة.

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