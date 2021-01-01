منعهم من التعرض للفتيات.. متحرشون في «توكتوك» يسحلون رجلا في زفتي

تعرض أحد أصحاب مكاتب السيارات بمدينة زفتى بمحافظة الغربية، للسحل في الشارع أمام مقر مكتبه الكائن بشارع سندبسط بمدينة زفتي، وذلك عندما بمساعدة آخر منع مجموعة من المتحرشين يستخدمون "توكتوك" في التحرش بالفتيات المارة بالمنطقة قبيل بدء العام الجديد.ونتج عن الواقعة التي حدثت بمدينة زفتي إصابة هشام رشاد، 50 عاما، صاحب مكتب خدمات سيارات بمدينة زفتي، والذي قال:" شاهدت مجموعة من الشباب دون سن العشرين عام يقومون بالسير بمركبة توك توك بسرعة جنونية بالشارع الرئيسي بمدينة زفتى أمام بنك مصر، وأصوات الأغاني الهابطة تملأ الشارع ضجيجا فضلًا عن أصوات صرخات عجيبة تخرج منهم ويتحرشون بجميع المارة من السيدات والفتيات وسط ضحكات واستهانة، متخذين الشارع مسرحًا لجريمتهم بالسير فيه لمدة تخطت الساعة، مما أدى إلى سخط الجميع من أهالي المنطقة والشارع.وأشار الرجل الخمسيني لـ "الدستور"، أن ما دفعه للتصدي لهم لمنعهم من ما يقومون به، فسبه سائق مركبة الـ "توكتوك" وصدمه بالمركبة وسحله لعدة أمتار ثم هرب، ما أصابه بكسر في أصابع قدمه اليسري، وكدمات وجروح بالقدم اليمني، وأماكن متفرقة من جسمه.وأضاف:" توجهت على الفور لتحرير محضر بقسم شرطة زفتي والذي حمل رقم 41 أحوال، وطالبت رئيس المباحث بضبط الجناة، وقمت بتفريغ كاميرات المنطقة وأرشدته إلى الجناة ".وطالب صاحب الواقعة اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، واللواء محمد عمران، ومدير المباحث الجنائية بالمحافظة، بالتدخل الفوري لضبط الجناة وتقديمهم للمحاكمة حتى لا تتكرر حوادث التحرش داخل المدينة، كما طالب بوضع حد لظاهرة "التوكتوك" التي فاقت كل الحدود بالمدينة العريقة وأصبحت شريكًا أساسيًا في كل الجرائم.