«كورونا الدواجن» ترفع النفوق إلى 50% بالمزارع

قال الدكتور محمود صديق أستاذ أمراض الدواجن بجامعة الإسكندرية وعضو لجنة الرقابة على المستحضرات البيولوجية والتحصينات بوزارة الزراعة، إن الموجة الشتوية من الأمراض التنفسية تضرب الدواجن دائمًا في هذا التوقيت مرض كورونا الدواجن " الاي. بي" وهي سلالة تسمى كورونا الدواجن وتصيب الدواجن فقط ولا تصيب الطيور الأخرى أو البشر، ويطلق عليه التهاب الشعب الفيروسي الذي حدث به تحورات خلال الفترة الأخيرة.وأضاف "صديق" في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك مرض النيوكاسل، وإنفلونز الطيور منخفضة الضراوة التي دخلت مصر عام 2011، وحاليًا تتعرض مزارع الدواجن لإصابات في أعمار صغيرة تبدأ من عمر 18 يومًا، ونحتاج ما يطلق عليه عملية الأمان الحيوى والرعاية البيطرية وضرورة اختيار التحصين المناسب، وأن يتم منع التحصينات عن طريق التقطير في العين، حيث إن المشكلة في أن المربي يقلل من التحصينات في فصل الصيف لتقليل تكلفة الأدوية البيطرية على اعتبار أن الفيروسات تقل في فصل الصيف وهو ما يؤدي إلى انتشار الأمراض.وأضاف "صديق" أن الوضع الوبائي مستقر وأن المشكلة في أسعار الدواجن المتدنية التي تسبب خسائر للمربين، وقد ارتفع سعر طن العلف إلى 8 آلاف جنيه، وكذلك الأدوية البيطرية، كما تزيد التكلفة نتيجة التدفئة في فصل الشتاء، مشيرًا إلى أن أمراض الدواجن بدأت منذ 15 يومًا، وبعض المزارع يصل فيها النفوق من 20 إلى 30%، وتزيد إلى 50% في المزارع التي تفتقر إلى الأمان الحيوى مثل المزارع المتأخرة للمناطق السكنية.