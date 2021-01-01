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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات «كورونا» في هولندا تصل إلى أكثر من 800 ألف حالة

الجمعة 01/يناير/2021 - 09:40 ص
كورونا» في هولندا
كورونا» في هولندا
وكالات
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وصل إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في هولندا، إلى 808 آلاف و382 حتى صباح اليوم الجمعة بتوقيت أمستردام، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة «بلومبرج» للأنباء.

وأظهرت البيانات، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في هولندا، وصل إلى 11 ألفًا و525 حالة.

وأشارت البيانات، إلى تعافى من مرض «كوفيد19» الناجم عن الإصابة بكورونا في البلاد 9585 شخصا من المصابين.

وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 44 أسبوعًا.

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