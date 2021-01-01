279 إصابة جديدة بـ«كورونا» في تايلاند

سجلت تايلاند 279 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 7 آلاف و163 حالة، وسط مخاوف من استمرار الاتجاه التصاعدي للحالات الجديدة على خلفية سفر المزيد من الأشخاص خلال عطلة رأس السنة الجديدة.وذكر المركز المعني بإدارة أزمة فيروس كورونا في تايلاند- حسبما نقلت عنه صحيفة بانكوك بوست التايلاندية، اليوم الجمعة، على موقعها الإلكتروني- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها حالتي وفاة إضافيتين ليبلغ تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة 63 وفاة.وأضاف أنه من بين حالات الإصابة الجديدة 257 حالة محلية و22 حالة وافدة.وقال تاويسلين ويتسانيوتين المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا، إن المركز قلق من العثور على مزيد من الحالات في ضوء سفر الناس أو عودتهم إلى المقاطعات خلال عطلة رأس السنة الجديدة.وأضاف أن الخطر يتمثل في المسافرين من الأقاليم التي أصابها تفشي المرض، حيث يمكنهم نقل المرض إلى أشخاص آخرين في المنزل أو في الوجهات السياحية.وحذر ويتسانيوتين من أن الوضع لا يزال خطيرًا، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السلطات من إبقاء الوضع تحت السيطرة.وقال «لا تتوقع أن ينتهي التفشي اليوم أو غدا»، مضيفا أنه يتوقع هدوء الوضع في منتصف فبراير المقبل.وتابع قائلا إن وزارة الصحة العامة أمرت رؤساء مقاطعات الصحة في بانكوك وثماني مقاطعات أخرى بتعزيز الإجراءات الصحية والنظر في إغلاق جميع أماكن الترفيه لاحتواء انتشار الفيروس.