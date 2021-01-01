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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تسجل 23 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

الجمعة 01/يناير/2021 - 09:16 ص
كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا
وكالات
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أعلن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في ألمانيا، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 22 ألفا و924 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ومع ذلك، لا يمكن مقارنة الأرقام إلا على نحو مقيد مقارنة بقيم الأسبوع الماضي، وتوقع المعهد تراجع أعداد الاختبارات والتقارير الصادرة من الإدارات الصحية خلال فترة العطلات.

وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية 553 حالة.

ويوم الجمعة الماضي، تم تسجيل 25 ألفا و533 حالة. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 412 حالة وفاة في ذلك الوقت. وتم الوصول إلى مستوى قياسي في عدد الوفيات بواقع 1129 حالة وفاة يوم الأربعاء الماضي (30 ديسمبر).

ومنذ بداية الجائحة، أحصى معهد روبرت كوخ أكثر من مليون و742 ألفا و661 إصابة في ألمانيا. وارتفع إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 33 ألفا و624 حالة حتى اليوم الجمعة،
وبلغ عدد المتعافين مليون و350 ألفا و800 شخص.

وبلغ معدل الإصابة بالنسبة لكل مئة ألف نسمة في غضون 7 أيام على مستوى ألمانيا، 141.9 إصابة حتى اليوم الجمعة. وسُجل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 197.6إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الخميس 0.8، ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 80 فردا آخرين في المتوسط، ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.

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