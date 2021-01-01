الصين تُسجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 19 إصابة جديدة بينها 9 حالات بعدوى محلية تم تسجيلها بواقع 5 حالات في بكين، و4 حالات في مقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين، ما رفع إجمالي المصابين إلى 87071 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع خمس حالات في شنجهاي واثنتين في قوانغدونغ وحالة واحدة في كل من فوجيان ويونان وشنشي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4273 حالة غادر منها 4006 حالات المستشفيات بعد شفائهم.وأضافت أن 17 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 82067 شخصا، مشيرة إلى أن 13584 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.وتابعت اللجنة، أنه تم أمس تسجيل 19 حالة جديدة بدون أعراض بينها 16 حالة وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 279 حالة منها 227 وافدة من الخارج.وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 8846 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 148 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 799 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 7813 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و671 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.وفي سياق متصل، أعلنت سلطات الصحة في العاصمة (بكين) أن المدينة ستبدأ في إعطاء لقاحات كوفيد-19 بين مجموعات محددة من الأشخاص المعرضين لمخاطر إصابة أعلى، حيث ستتلقى تسع مجموعات من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاما اللقاح قبل عيد الربيع لعام 2021، الذي يصادف يوم 12 فبراير، ومن بينها: مفتشو الجمارك في الخطوط الأمامية لسلع التبريد المستوردة والموظفين العاملين في قطاع النقل الداخلي والخارجي.وقال المتحدث باسم لجنة الصحة في بكين "قاو شياو جون" –في تصريح اليوم- إنه بعد الحصول على موافقة السوق على اللقاحات، سيتم تلقيح مجموعات أخرى على أساس الحجز.ومنحت الهيئة الوطنية للمنتجات الطبية في الصين أمس ترخيصا بالتسويق المشروط للقاح المعطل الذي تم تطويره من قبل مجموعة (بيوتك) التابعة لشركة مجموعة الصين الوطنية المحدودة للصناعات الدوائية (سينوفارم).