رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 01 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تُسجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 01/يناير/2021 - 09:02 ص
كورونا في الصين
كورونا في الصين
أ ش أ
طباعة
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 19 إصابة جديدة بينها 9 حالات بعدوى محلية تم تسجيلها بواقع 5 حالات في بكين، و4 حالات في مقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين، ما رفع إجمالي المصابين إلى 87071 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع خمس حالات في شنجهاي واثنتين في قوانغدونغ وحالة واحدة في كل من فوجيان ويونان وشنشي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4273 حالة غادر منها 4006 حالات المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أن 17 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 82067 شخصا، مشيرة إلى أن 13584 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وتابعت اللجنة، أنه تم أمس تسجيل 19 حالة جديدة بدون أعراض بينها 16 حالة وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 279 حالة منها 227 وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 8846 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 148 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 799 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 7813 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و671 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

وفي سياق متصل، أعلنت سلطات الصحة في العاصمة (بكين) أن المدينة ستبدأ في إعطاء لقاحات كوفيد-19 بين مجموعات محددة من الأشخاص المعرضين لمخاطر إصابة أعلى، حيث ستتلقى تسع مجموعات من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاما اللقاح قبل عيد الربيع لعام 2021، الذي يصادف يوم 12 فبراير، ومن بينها: مفتشو الجمارك في الخطوط الأمامية لسلع التبريد المستوردة والموظفين العاملين في قطاع النقل الداخلي والخارجي.

وقال المتحدث باسم لجنة الصحة في بكين "قاو شياو جون" –في تصريح اليوم- إنه بعد الحصول على موافقة السوق على اللقاحات، سيتم تلقيح مجموعات أخرى على أساس الحجز.

ومنحت الهيئة الوطنية للمنتجات الطبية في الصين أمس ترخيصا بالتسويق المشروط للقاح المعطل الذي تم تطويره من قبل مجموعة (بيوتك) التابعة لشركة مجموعة الصين الوطنية المحدودة للصناعات الدوائية (سينوفارم).

موضوعات متعلقة

السيسي يوجه بأن تكون إجازة نصف العام من 16 يناير حتى 20 فبراير

تفاصيل إصابة الإعلامية نجوى إبراهيم بفيروس كورونا

«العليا للفيروسات»: مصر في بداية ذروة موجة كورونا الثانية

تفاصيل حفلات ليلة رأس السنة 2021

الصور

image description

فض سوق الجمعة بدمياط

image description

رأس البر بلا زوار.. حملة موسعة تمنع الاحتفالات والغرباء

image description

رئيس جامعة دمياط يقرر استمرار مناقشات الماجستير والدكتوراه

image description

ورش للتعريف بفرص العمل في القطاع السياحي البحري بجامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط: تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية على كل الكليات

الأكثر قراءة

نقل وائل الإبراشى للعناية المركزة

الرئيس السيسي يوجه بتأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

«الصحة»: عدد الأطفال المصابين بـ«كورونا» لا يتجاوز 1% من إجمالى المرضى

تفاصيل إصابة الإعلامية نجوى إبراهيم بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو فيلم «Soul».. رحلة البحث عن سر السعادة

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 1-1-2021

عالم إيطالى: اللقاح لن يكتب النهاية السريعة لـ كورونا

ثروته 77.8 مليار دولار.. تشونج شانشان يتصدر أثرياء الصين وآسيا

بداية صاخبة لـ 2020 ووداع صامت تحت تأثير الجائحة

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما ولد الرفق يوم ميلاده
د. محمد عفيفي
الاعتذار.. مواجهة الماضى الاستعمارى بشجاعة
جمال طه
اختراق مصر الدبلوماسى لطرابلس يستبق التصعيد التركى
ماجد حبته
وباء جديد يضرب إثيوبيا!
المزيد

الثقافة

أسرار فيلم «أولاد حارتنا».. هل يظهر الجبلاوى؟

عصمت النمر: لا توجد تسجيلات لـ«أغانى العوالم والخلاعة»

عصمت النمر يكشف الأغاني المفقودة لأم كلثوم

صدور طبعة مصرية من رواية «مأساة كاتب القصة القصيرة»