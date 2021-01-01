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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

كوريا الجنوبية تُلزم الأجانب الوافدين بتقديم شهادة خلو من «كورونا»

الجمعة 01/يناير/2021 - 08:53 ص
الأجانب الوافدين
الأجانب الوافدين
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أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إلزام الأجانب بتقديم اختبار نتيجته سلبية لفيروس كورونا المستجد قبل الوصول، بدءًا من الأسبوع المقبل، في إطار تكثيف جهودها لمكافحة الوباء وسط الموجة الشتوية من تفشي الفيروس.

وأكدت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها- وفق ما أوردته وكالة أنباء «يونهاب) الكورية الجنوبية- ضرورة أن يخضع الوافدون الأجانب لاختبار فيروس كورونا وأن تكون نتيجته سلبية في غضون 72 ساعة قبل مغادرتهم إلى كوريا الجنوبية.

ومن المقرر أن يدخل الإجراء الخاص بالأجانب الذين يصلون إلى المطارات الكورية الجنوبية حيز التنفيذ الجمعة المقبلة، بينما يطبق في موانئ كوريا الجنوبية لسفن الركاب اعتبارا من 15 يناير.

وكانت الإصابات اليومية بالفيروس في كوريا الجنوبية تحوم حول الألف إصابة، ويرجع ذلك أساسًا إلى الإصابات الجماعية في الكنائس والتجمعات الخاصة والمنشآت الإصلاحية، غير أن تسجيل خمس حالات للإصابة بالسلالة الجديدة التي ظهرت في بريطانيا أدى إلى تفاقم الوضع.

وأوقفت كوريا الجنوبية جميع الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا وجنوب أفريقيا لمنع انتشار الفيروس، مع إلزام جميع القادمين من البلدين بتقديم وثائق تثبت خلوهم من الفيروس قبل الدخول إلى البلاد.

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