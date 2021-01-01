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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إخلاء مطار في نيوزيلندا بعد تهديد بوجود قنبلة

الجمعة 01/يناير/2021 - 08:53 ص
مطار في نيوزيلندا
مطار في نيوزيلندا
أ ش أ
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أعلنت السلطات في مدينة جيسبورن شمال شرقي نيوزيلندا، إخلاء مطار المدينة، بعد تلقيها تهديد بوجود قنبلة؛ ما أدى إلى تأخير عدد من الرحلات.

وذكرت صفحة مطار جيسبورن على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "تهديدا بوجود قنبلة أدى إلى إغلاق المطار وتم إخلاء مبنى المطار بعد الساعة 11 صباحا" بالتوقيت المحلي النيوزيلندي.

وأضافت الصفحة، أنه تم تحويل الرحلات الجوية في منتصف الطريق.. ولا يسمح لأي شخص بالعودة إلى المبنى أو إلى موقف السيارات للحصول على سياراتهم، لافتة إلى أنه بعد أن قامت الشرطة بتفتيش الموقع دون العثور على أي قنبلة، تمت إعادة فتح المطار أمام المسافرين وحركة الطيران.

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