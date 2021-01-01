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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

لأول مرة بالشرق الأوسط.. سوار إلكتروني للسجناء المعفي عنهم بالكويت

الجمعة 01/يناير/2021 - 08:30 ص
سوار إلكتروني للسجناء
سوار إلكتروني للسجناء
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أعلن المحامي العام الكويتي المستشار محمد الدعيج، استحداث النيابة العامة في الكويت، ولأول مرة بالشرق الأوسط، خاصية السوار الإلكتروني للسجناء المشمولين بعفو أميري، وهو ما سيشكل نقلة نوعية مهمة في إعادة تأهيل السجناء.

وقال المحامي العام الكويتي، في تصريح لجريدة "القبس" الكويتية، اليوم الجمعة، إنه وفقا لآخر دراسة، فإن نسبة انتكاسة السجين وعودته للإجرام مع نظام السوار الإلكتروني، لا تتجاوز 23%، مقارنة بالنسبة المرتفعة مع نظام عقوبة الحبس في السجن.

وأضاف "الدعيج" قائلا:"إن مشروع تنفيذ السوار سيكون جاهزا للعمل والتطبيق في شهر مارس المقبل.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة (solution by stc) محمد نزار النصف، إن فكرة السوار ليست وليدة اللحظة، بل موجودة منذ فترة، بهدف إعطاء السجين فرصة أن يكون خارج السجن، مشيرا إلى أن الفكرة ستؤدي إلى تخفيض تكلفة المصروفات على الدولة، ممثلة في إطعام السجين وعلاجه وحراسته.

وفيما يتعلق بإمكانية نزع السجين للسوار، أوضح النصف أن المراقبة تجري عبر شبكات الأقمار الاصطناعية، وشبكات الاتصالات الكويتية، لافتا الى أن أي حركة بالسوار، ستظهر لغرفة العمليات التي تراقب تحركات المُخلى سبيلهم بشكل مستمر.

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