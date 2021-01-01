رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 01 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2463 إصابة جديدة بكورونا في باكستان

الجمعة 01/يناير/2021 - 08:25 ص
كورونا في باكستان
كورونا في باكستان
أ ش أ
طباعة
سجلت باكستان 2463 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 482 ألفًا و178 شخصًا.

وأفاد مركز العمليات والقيادة الوطني المعني بمكافحة فيروس كورونا في باكستان، حسب ما نقلته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية، اليوم الجمعة، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 71 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 10 آلاف و176 وفاة، وبلغ إجمالي عدد الذين تماثلوا للشفاء حتى الآن في باكستان 437 ألفا و229 شخصا.

موضوعات متعلقة

وزير البترول يُصدر قرارًا بتعيين قيادات جديدة في الشركات

«العليا للفيروسات»: مصر في بداية ذروة موجة كورونا الثانية

12 طفلًا مصابين بكورونا في مستشفى الأطفال التخصصى ببنها

وزير التعليم: تأجيل الامتحانات لا يعني إلغاءها.. انتظروا التفاصيل (خاص)

الصور

image description

فض سوق الجمعة بدمياط

image description

رأس البر بلا زوار.. حملة موسعة تمنع الاحتفالات والغرباء

image description

رئيس جامعة دمياط يقرر استمرار مناقشات الماجستير والدكتوراه

image description

ورش للتعريف بفرص العمل في القطاع السياحي البحري بجامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط: تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية على كل الكليات

الأكثر قراءة

نقل وائل الإبراشى للعناية المركزة

الرئيس السيسي يوجه بتأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

«الصحة»: عدد الأطفال المصابين بـ«كورونا» لا يتجاوز 1% من إجمالى المرضى

تفاصيل إصابة الإعلامية نجوى إبراهيم بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو فيلم «Soul».. رحلة البحث عن سر السعادة

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 1-1-2021

عالم إيطالى: اللقاح لن يكتب النهاية السريعة لـ كورونا

ثروته 77.8 مليار دولار.. تشونج شانشان يتصدر أثرياء الصين وآسيا

بداية صاخبة لـ 2020 ووداع صامت تحت تأثير الجائحة

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما ولد الرفق يوم ميلاده
د. محمد عفيفي
الاعتذار.. مواجهة الماضى الاستعمارى بشجاعة
جمال طه
اختراق مصر الدبلوماسى لطرابلس يستبق التصعيد التركى
ماجد حبته
وباء جديد يضرب إثيوبيا!
المزيد

الثقافة

أسرار فيلم «أولاد حارتنا».. هل يظهر الجبلاوى؟

عصمت النمر: لا توجد تسجيلات لـ«أغانى العوالم والخلاعة»

عصمت النمر يكشف الأغاني المفقودة لأم كلثوم

صدور طبعة مصرية من رواية «مأساة كاتب القصة القصيرة»