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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«المستقبل» التركى: ظلام أردوغان سينتهى قريبا

الجمعة 01/يناير/2021 - 07:24 ص
أردوغان
أردوغان
هدير سند
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طالب سلجوق أوزداغ، نائب رئيس حزب المستقبل التركي، بإجراء انتخابات مبكرة في عام 2021، مشيرًا إلى أن هذا سيكون الدواء الوحيد للأمة التركية للتخلص من المعاناة التي يعيشون تحت وطأتها في ظل النظام الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان.

ووفقًا لما ذكره موقع «كرت» التركي، دعا سلجوق أوزداغ لإجراء انتخابات مبكرة قائلًا: «سنضيء مصباح الانتخابات المبكرة، وسنطفئ مصباح حزب العدالة والتنمية. مثلما الدواء (اللقاح) ضد فيروس كورونا مهم من أجل صحة الشعب التركي، فإن الانتخابات المبكرة هي الدواء وطريق الخلاص لتركيا في عام 2021».

وشدد أوزداغ على أن حزب المستقبل لا يرغب في أن ينغمس الاقتصاد، والتعليم، والسايسة الخارجية والحياة الثقافية في الظلام الدامس، برئاسة رجيب طيب أردوغان.

وأوضح أوزداغ إلى أن هناك سياسة تعسفية يمارسها النظام الحاكم ضد رؤساء البلديات والأحزاب، مشيرًا إلى أن سياسة المحسوبية ومحاباة الأقارب تسود تركيا.



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