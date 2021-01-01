رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 01 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيسة تايوان تبدى استعدادها للحوار مع الصين

الجمعة 01/يناير/2021 - 06:59 ص
الصين
الصين
وكالات
طباعة
قالت رئيسة تايوان تساي إنج ون، اليوم الجمعة، إن بلادها مستعدة لإجراء حوار مع الصين طالما كانت بكين عازمة على تعزيز التفاهم وتحسين العلاقات.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، أضافت تساي في كلمتها بمناسبة العام الجديد: "مع التكافؤ والاحترام، نود بشكل مشترك تسهيل الحوار الهادف".

وقطعت الصين جميع الاتصالات الرسمية مع تايوان في يونيو 2016، بعد شهر واحد من تولي تساي، من الحزب التقدمي الديمقراطي ذي الميول الاستقلالية، منصبها.

وقالت تساي إنه في عام 2020، اقتربت الطائرات والسفن العسكرية الصينية بشكل متكرر من المناطق التايوانية أكثر من ذي قبل وأن مثل هذه التحركات "لا تؤثر فقط على العلاقات عبر مضيق تايوان ولكنها تشكل أيضا تهديدات للسلام والاستقرار الحاليين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وتابعت تساي إنه إذا أصبحت جائحة كوفيد19- قابلة للسيطرة، فإنها تتطلع إلى تبادل الزيارات الشخصية العادية، مما يساعد على تحسين التفاهمات.

وأضافت أن أهم مهمة لتايوان في عام 2021 هي ضمان استمرار الشعب في "العيش حياة يومية طبيعية" وسط التعافي الاقتصادي العالمي.

وأعلنت تايوان، وهي جزيرة يبلغ عدد سكانها 5ر23 مليون نسمة، عن حوالي 800 حالة إصابة بكوفيد19-، مع سبع وفيات فقط مرتبطة بالفيروس. ولم يتم فرض أي إغلاق.

وقالت تساي: "تفخر تايوان بالعمل جنبًا إلى جنب مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديات التي يمثلها فيروس كوفيد.19- لقد أظهرنا مرارًا وتكرارًا أن (تايوان يمكن أن تساعد)".

وتابعت: "كقوة من أجل الخير في العالم، سنستمر في كوننا عضوا لا غنى عنه في المجتمع الدولي".

ولتايوان حكومة مستقلة منذ عام 1949، لكن الصين تعتبر الجزيرة الديمقراطية جزءًا من أراضيها.

موضوعات متعلقة

«الصحة»: 55 وفاة و1418 إصابة جديدة بكورونا

أبرزها تأجيل الامتحانات.. قرارات رئاسة الوزراء الجديدة

12 طفلًا مصابين بكورونا في مستشفى الأطفال التخصصى ببنها

«وزير التعليم»: «مفيش امتحانات لأي صف دراسي حتى ٢٠ فبراير»

الصور

image description

فض سوق الجمعة بدمياط

image description

رأس البر بلا زوار.. حملة موسعة تمنع الاحتفالات والغرباء

image description

رئيس جامعة دمياط يقرر استمرار مناقشات الماجستير والدكتوراه

image description

ورش للتعريف بفرص العمل في القطاع السياحي البحري بجامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط: تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية على كل الكليات

الأكثر قراءة

نقل وائل الإبراشى للعناية المركزة

الرئيس السيسي يوجه بتأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

«الصحة»: عدد الأطفال المصابين بـ«كورونا» لا يتجاوز 1% من إجمالى المرضى

تفاصيل إصابة الإعلامية نجوى إبراهيم بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو فيلم «Soul».. رحلة البحث عن سر السعادة

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 1-1-2021

عالم إيطالى: اللقاح لن يكتب النهاية السريعة لـ كورونا

ثروته 77.8 مليار دولار.. تشونج شانشان يتصدر أثرياء الصين وآسيا

بداية صاخبة لـ 2020 ووداع صامت تحت تأثير الجائحة

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما ولد الرفق يوم ميلاده
د. محمد عفيفي
الاعتذار.. مواجهة الماضى الاستعمارى بشجاعة
جمال طه
اختراق مصر الدبلوماسى لطرابلس يستبق التصعيد التركى
ماجد حبته
وباء جديد يضرب إثيوبيا!
المزيد

الثقافة

أسرار فيلم «أولاد حارتنا».. هل يظهر الجبلاوى؟

عصمت النمر: لا توجد تسجيلات لـ«أغانى العوالم والخلاعة»

عصمت النمر يكشف الأغاني المفقودة لأم كلثوم

صدور طبعة مصرية من رواية «مأساة كاتب القصة القصيرة»