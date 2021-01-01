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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 82.9 مليون

الجمعة 01/يناير/2021 - 06:56 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 82.9 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و809744.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 342289 19679436
الهند 148738 10266674
البرازيل 193875 7619200
روسيا 57019 3159297
فرنسا 64632 2620425
المملكة المتحدة 73512 2488780
تركيا 20881 2208652
إيطاليا 74159 2107166
إسبانيا 50837 1928265
ألمانيا 33442 1734908

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