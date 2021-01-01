إصابات كورونا العالمية تتجاوز 82.9 مليون

أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 82.9 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و809744.وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدةالولايات المتحدة 342289 19679436الهند 148738 10266674البرازيل 193875 7619200روسيا 57019 3159297فرنسا 64632 2620425المملكة المتحدة 73512 2488780تركيا 20881 2208652إيطاليا 74159 2107166إسبانيا 50837 1928265ألمانيا 33442 1734908