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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أستراليا تغير كلمة بالنشيد الوطنى ليعبر عن السكان الأصليين

الجمعة 01/يناير/2021 - 06:19 ص
أستراليا
أستراليا
وكالات
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غيرت أستراليا كلمة واحدة في نشيدها الوطني لجعله أكثر شمولًا ويعكس تاريخ 60 ألف عام للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس.

واعتبارا من اليوم الجمعة، تم تغيير الكلمات من "نحن أمة حديثة وأحرار" إلى "نحن أمة واحدة وأحرار".

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون في بيان نقلته وكالة الأنباء الأسترالية (إيه إيه بي): "في حين أن أستراليا كدولة حديثة قد تكون شابة نسبيا، إلا أن قصة بلدنا قديمة، وكذلك قصص العديد من شعوب الأمم الأولى التي نعترف بقيادتها ونحترمها بحق".

يأتي التغيير بعد أقل من شهرين من إعلان رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز جلاديس بريجيكليان تعاطفها مع السكان الأصليين الأستراليين الذين قالوا إن النشيد الوطني لا يعكسهم ولا يعكس تاريخهم.

وقادت بريجيكليان دعوات لتغييرالكلمة في النشيد الوطني،وقالت إن الهدف من ذلك هو تمثيل تاريخ السكان الأصليين.

وأضافت: "أعتقد أنه عندما نقول إننا أمة واحدة وأحرار نعترف بذلك بأننا لسنا حديثي العهد كقارة.. حيث يعود تاريخنا إلى عشرات الآلاف من السنين عندما يتعلق الأمر بالقاطنين البشر".

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