زعيم كوريا الشمالية يستهل العام الجديد برسالة وزيارة ضريح والده

قالت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية إن الزعيم كيم جونج أون استهل العام الجديد برسالة إلى مواطنيه وزيارة ضريح والده وجده، لكنها لم تبد أي إشارة إلى أنه سيلقي كلمة كما كان يفعل في السنوات الماضية.وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الجمعة أن كيم قدم في الرسالة الشكر للشعب لثقته بالحزب الحاكم ودعمه حتى في الأوقات "الصعبة".وسبق أن اعتذر الزعيم الكوري الشمالي عن عدم الوفاء بوعوده بتحسين الأوضاع الاقتصادية وعن المصاعب التي تحملها المواطنون نتيجة العقوبات الدولية والإجراءات الصارمة التي تهدف إلى منع تفشي فيروس كورونا.وكتب كيم، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية، "في العام الجديد أيضا، سأعمل جاهدا للتبكير بحقبة جديدة تتحقق فيها مُثل شعبنا العليا ورغباته".وتقول كوريا الشمالية إنه ليس لديها حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، رغم أن مسؤولين في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لا يرجحون هذا.وتعثر اقتصاد البلاد جراء غلق الحدود الذي فرضته على نفسها والإجراءات الصارمة الأخرى لمنع تفشي المرض.وأظهرت وسائل إعلام رسمية حشودا تضع كمامات وتحتفل بالعام الجديد في الساحة الرئيسية بالعاصمة بيونجيانج خلال حفل موسيقي وعرض للألعاب النارية مساء الخميس.ومع دقات الساعة إيذانا بانتصاف الليل، زار كيم ومسؤولون بارزون آخرون قصر الشمس الذي يضم جثمان والده وجثمان جده.