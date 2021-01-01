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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السويد تتسلم قيادة منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا اليوم

الجمعة 01/يناير/2021 - 05:25 ص
الأمن فى أوروبا
الأمن فى أوروبا
وكالات
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تتولى السويد، اليوم الجمعة، قيادة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في بداية العام الجديد.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، يجري التناوب على رئاسة المنظمة بين الأعضاء كل عام، وتحل الدولة الإسكندنافية هذا العام محل ألبانيا على رأس المنظمة.

وتضم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومقرها فيينا، في عضويتها 57 دولة من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.

والهدف الرئيسي للمنظمة هو تعزيز السلام والاستقرار في أوروبا، مع مجموعة واسعة من المهام التي تشمل مراقبة الانتخابات، وتعزيز حرية الصحافة، وحماية الأقليات ومكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر.

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