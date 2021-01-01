مصرع سيدتين وإصابة اثنين آخرين فى حادث مروع بالمنوفية

استقبل مستشفى أشمون العام بمحافظة المنوفية، جثة وأشلاء سيدتين لقتا مصرعهما في حادث مروع قبل قليل، بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل ودراجة نارية، وإصابة شخصين آخرين بإصابات بالغة، على الطريق الإقليمي بالمنوفية.وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع سيدتين وإصابة اثنين آخرين إثر حادث على الطريق الإقليمي في قرية تلوانة بمركز الباجور التابع لمحافظة المنوفية.وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بدائرة مركز شرطة الباجور، وجارالعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة، واستخراج تصاريح الدفن اللازمة.وصرح الدكتور أمجد عبدالحميد، مدير مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية، بأنه لقى سيدتين أن مصرعهما تحولوا إلى أشلاء وأصيب شخصين آخرين، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى أشمون العام، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي.