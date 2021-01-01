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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يمدد تجميد بعض تأشيرات العمل حتى مارس المقبل

الجمعة 01/يناير/2021 - 08:00 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق إصدار تأشيرات عمل وبطاقات خضراء معينة حتى نهاية مارس المقبل، مبررا ذلك الإجراء كوسيلة لدعم توفير الوظائف للمواطنين الأمريكيين وسط جائحة فيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، جاء في إعلان رئاسي صدر أن السماح للعمال المهاجرين بدخول البلاد "سيشكل خطرا بتشريد وإلحاق الضرر بالعمال الأمريكيين خلال التعافي الاقتصادي بعد تفشي فيروس كورونا المستجد".

ونص الإعلان على أنه يجب أن تظل الإجراءات التي تم فرضها في أبريل ويونيو والتي تقيد بشكل كبير الهجرة القانونية إلى الولايات المتحدة سارية المفعول في الوقت الحالي.

ومن المقرر الآن أن تظل القيود سارية حيث سيحل الرئيس المنتخب جو بايدن محل ترامب في البيت الأبيض في يناير الجاري.

وتقوم وزارات العمل والأمن الداخلي والخارجية بمراجعة دورية لمعرفة ما إذا كانت التغييرات في الإجراءات ضرورية.

وتسري الأوامر فقط على الأجانب الموجودين حاليا خارج البلاد وليس لديهم تصريح بالدخول.

ولن يتأثر أولئك الذين لديهم إقامة دائمة بالفعل، وهناك استثناءات للأشخاص بما في ذلك أزواج وأبناء المواطنين الأمريكيين.

ويعاني الاقتصاد الأمريكي ويبلغ عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة الآن6ر19 مليون شخص، مقارنة بنحو8ر1 مليون فقط قبل عام. ولا يمنح العدد الكبير من الإصابات اليومية الجديدة بكوفيد19- سوى القليل من الأمل في التعافي السريع.

وفي القوت الذي رسمت فيه الحكومة صورة متشائمة لتبرير الإجراءات الواردة في الإعلان، قال ترامب في رسالة بالفيديو نُشرت يوم الخميس أن البلاد قد نجت من الجائحة "بشكل أفضل" اقتصاديا مما توقعه الخبراء.

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