حشود تملأ شوارع مدينة ووهان الصينية للاحتفال بالعام الجديد

نزلت حشود كبيرة إلى الشوارع في منتصف الليل بمدينة ووهان في وسط الصين احتفالا بليلة رأس السنة، بعد عام شهد جائحة مميتة أودت بحياة آلاف بالمدينة وأجبرتها على الإغلاق من نهاية يناير كانون الثاني حتى أوائل شهر أبريل.وحسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا" كما جرت العادة، تجمع المئات أمام مبنى جمارك هانكو القديم، وهو أحد أكثر الأماكن التي يحتشد فيها الناس ليلة رأس السنة.وعندما أذنت الساعة القديمة على المبنى بحلول منتصف الليل، أطلق العديد من الناس بالونات في الهواء وهتفوا "سنة جديدة سعيدة".وقالت الطالبة يانغ وين شوان (20 عاما) التي تزور ووهان "أنا في غاية السعادة.. هذه أول مرة أزور فيها ووهان، وحضور الحدث رائع".وكان وجود الشرطة كثيفا والسيطرة على الحشود صارمة. وشوهد أفراد أمن وهم يخبرون عددا قليلا من الحضور كان لا يضع كمامة بضرورة استخدامها. ومرت الاحتفالات في سلام وفي جو اتسم بالودوالهدوء.وجاءت الاحتفالات بعد 12 شهرا من إعلان منظمة الصحة العالمية أنها تلقت لأول مرة تقارير عن حالات التهاب رئوي مجهولة السبب في ووهان، والذي اتضح فيما بعد أنه أول ظهور يتكشف في العالم لمرض كوفيد-19.ومن المقرر أن يصل فريق خبراء من الأمم المتحدة إلى الصين في يناير 2021 للتحري لمعرفة منشأ الجائحة.وأصبحت ووهان خالية من الفيروس إلى حد كبير على مدى شهور وبدأت في الأيام الأخيرة في تطعيم بعض الفئات من السكان.