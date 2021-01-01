رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 01 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

3 طلاب يوثقون احتفال شباب أسوان برأس السنة (صور)

الجمعة 01/يناير/2021 - 04:10 ص
احتفال شباب أسوان
احتفال شباب أسوان برأس السنة
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
بشجرة الكريسماس الملتف حولها دبدوب صغيرلـ''بابا نويل''، وقبعاته الحمراء التي تحمل العام الجديد، بجانب بنورة مضيئة تشبه القمر ومجموعة معدات التصوير الأخرى، كان لـ 3 طلاب شباب بصمة بارزة في إضافة البهجة والسرور للمحتفيلين ببداية العام الجديد على كورنيش النيل بمدينة أسوان، ومن ناحية أخرى للسعي وراء رزقهم من خلال مشروعهم الصغير للتصوير.

وعلى الرغم أن التصوير لم يكن مجال دراستهم، إلا أنها مهنة أحبوها واكتسبوا خبراتها عن طريق ممارستها حتى تمكنوا منها وأصبحت مصدرًا للرزق لهم، ومع احتفالات رأس السنة يستعينون بعدد من الوسائل الاحتفالية المعروفة في هذه المناسبة لجذب الأنظار إليهم.

ويقول أحمد حمدي عبدالله، البالغ من العمر 20 عامًا، طالب بالفرقة الثانية بمعهد الفني الصناعي، إن هوايته التصوير وأتقن هذه المهنة من خلال عمله مع أحد المصورين، وبعدها قرر تنفيذ المشروع بمفرده، وهو عبارة عن تحديد لوكيشن صغير على شارع كورنيش النيل ليسعى وراء رززقه لتتحول هوايته التي يفضلها لـ مهنة أساسية يعتمد عليها، مشيرًا إلى أنه بدأ مشروعه منذ حوالي سنتين بكاميرا صغيرة وموديلها قديم.

وأضاف "أحمد"، لـ'' الدستور''، أن مع مزاولة المهنة بدأ في تحديث الكاميرا، وجاء معه في نفس المكان الذي خصصه للتصوير الذي يطلق عليه ''لوكيشن'' بشارع كورنيش النيل اثنان من أصدقائه الطلاب وهما: إبراهيم وليد، ومحمد وائل، ليكونوا فريق للعمل، ومع الاحتفالات ببداية العام الجديد حرصوا على وضع شجرة الكريسماس وقبعات بابا نويل والبنورة المضيئة المشابهة للقمر في مكان التصوير المخصص لهم، باعتبارها وسائل احتفالية أساسية ومميزه لدى الشباب والفتيات بمدينة أسوان، ويفضلون التقاط الصور التذكارية بجوارها لتوثيق لحظاتهم السعيد خلال احتفالهم وتنزههم مع حلول السنة الجديدة برفقة أصدقائهم.

واستكمل أنه حرص على وضع الوسائل الاحتفالية الخاصة برأس السنة منذ 3 أيام، وكان هناك إقبالًا من الشباب والفتيات بالأعمار السنية المختلفة من داخل المحافظة وخارجها وأجانب أيضًا، إلا أنه مع حلول  ليلة رأس السنة تضاعف الإقبال بشكل كبير لالتقاط الصور الجميلة التي توثق لحظاتهم الاحتفالية بشارع كورنيش النيل، وأبرز الجنسيات اللبنانية والسودانية وغيرها، لافتًا إلى أن هناك عددًا من الشباب يحبون التصوير بوسائل احتفال رأس السنة ويفضل خلفيته تكون قبة إحدى المعالم البارزة بمدينة أسوان.

موضوعات متعلقة

مصر: تصريحات الخارجية الإثيوبية «تجاوز سافر وتغطية لإخفاقات داخلية»

وزير البترول يُصدر قرارًا بتعيين قيادات جديدة في الشركات

تفاصيل إصابة الإعلامية نجوى إبراهيم بفيروس كورونا

«العليا للفيروسات»: مصر في بداية ذروة موجة كورونا الثانية

الصور

image description

فض سوق الجمعة بدمياط

image description

رأس البر بلا زوار.. حملة موسعة تمنع الاحتفالات والغرباء

image description

رئيس جامعة دمياط يقرر استمرار مناقشات الماجستير والدكتوراه

image description

ورش للتعريف بفرص العمل في القطاع السياحي البحري بجامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط: تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية على كل الكليات

الأكثر قراءة

نقل وائل الإبراشى للعناية المركزة

الرئيس السيسي يوجه بتأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

«الصحة»: عدد الأطفال المصابين بـ«كورونا» لا يتجاوز 1% من إجمالى المرضى

تفاصيل إصابة الإعلامية نجوى إبراهيم بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو فيلم «Soul».. رحلة البحث عن سر السعادة

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 1-1-2021

عالم إيطالى: اللقاح لن يكتب النهاية السريعة لـ كورونا

ثروته 77.8 مليار دولار.. تشونج شانشان يتصدر أثرياء الصين وآسيا

بداية صاخبة لـ 2020 ووداع صامت تحت تأثير الجائحة

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما ولد الرفق يوم ميلاده
د. محمد عفيفي
الاعتذار.. مواجهة الماضى الاستعمارى بشجاعة
جمال طه
اختراق مصر الدبلوماسى لطرابلس يستبق التصعيد التركى
ماجد حبته
وباء جديد يضرب إثيوبيا!
المزيد

الثقافة

أسرار فيلم «أولاد حارتنا».. هل يظهر الجبلاوى؟

عصمت النمر: لا توجد تسجيلات لـ«أغانى العوالم والخلاعة»

عصمت النمر يكشف الأغاني المفقودة لأم كلثوم

صدور طبعة مصرية من رواية «مأساة كاتب القصة القصيرة»