3 طلاب يوثقون احتفال شباب أسوان برأس السنة (صور)

بشجرة الكريسماس الملتف حولها دبدوب صغيرلـ''بابا نويل''، وقبعاته الحمراء التي تحمل العام الجديد، بجانب بنورة مضيئة تشبه القمر ومجموعة معدات التصوير الأخرى، كان لـ 3 طلاب شباب بصمة بارزة في إضافة البهجة والسرور للمحتفيلين ببداية العام الجديد على كورنيش النيل بمدينة أسوان، ومن ناحية أخرى للسعي وراء رزقهم من خلال مشروعهم الصغير للتصوير.وعلى الرغم أن التصوير لم يكن مجال دراستهم، إلا أنها مهنة أحبوها واكتسبوا خبراتها عن طريق ممارستها حتى تمكنوا منها وأصبحت مصدرًا للرزق لهم، ومع احتفالات رأس السنة يستعينون بعدد من الوسائل الاحتفالية المعروفة في هذه المناسبة لجذب الأنظار إليهم.ويقول أحمد حمدي عبدالله، البالغ من العمر 20 عامًا، طالب بالفرقة الثانية بمعهد الفني الصناعي، إن هوايته التصوير وأتقن هذه المهنة من خلال عمله مع أحد المصورين، وبعدها قرر تنفيذ المشروع بمفرده، وهو عبارة عن تحديد لوكيشن صغير على شارع كورنيش النيل ليسعى وراء رززقه لتتحول هوايته التي يفضلها لـ مهنة أساسية يعتمد عليها، مشيرًا إلى أنه بدأ مشروعه منذ حوالي سنتين بكاميرا صغيرة وموديلها قديم.وأضاف "أحمد"، لـ'' الدستور''، أن مع مزاولة المهنة بدأ في تحديث الكاميرا، وجاء معه في نفس المكان الذي خصصه للتصوير الذي يطلق عليه ''لوكيشن'' بشارع كورنيش النيل اثنان من أصدقائه الطلاب وهما: إبراهيم وليد، ومحمد وائل، ليكونوا فريق للعمل، ومع الاحتفالات ببداية العام الجديد حرصوا على وضع شجرة الكريسماس وقبعات بابا نويل والبنورة المضيئة المشابهة للقمر في مكان التصوير المخصص لهم، باعتبارها وسائل احتفالية أساسية ومميزه لدى الشباب والفتيات بمدينة أسوان، ويفضلون التقاط الصور التذكارية بجوارها لتوثيق لحظاتهم السعيد خلال احتفالهم وتنزههم مع حلول السنة الجديدة برفقة أصدقائهم.واستكمل أنه حرص على وضع الوسائل الاحتفالية الخاصة برأس السنة منذ 3 أيام، وكان هناك إقبالًا من الشباب والفتيات بالأعمار السنية المختلفة من داخل المحافظة وخارجها وأجانب أيضًا، إلا أنه مع حلول ليلة رأس السنة تضاعف الإقبال بشكل كبير لالتقاط الصور الجميلة التي توثق لحظاتهم الاحتفالية بشارع كورنيش النيل، وأبرز الجنسيات اللبنانية والسودانية وغيرها، لافتًا إلى أن هناك عددًا من الشباب يحبون التصوير بوسائل احتفال رأس السنة ويفضل خلفيته تكون قبة إحدى المعالم البارزة بمدينة أسوان.