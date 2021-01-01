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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية تجيز الاستخدام الطارئ للقاح فايزبيونتك

الجمعة 01/يناير/2021 - 03:31 ص
الصحة العالمية
الصحة العالمية
وكالات
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قالت منظمة الصحة العالمية إنها أجازت الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد19- الذي انتجته بشكل مشترك شركتا فايزر وبيونتك، وهو أول تصريح من هذا القبيل من منظمة الصحة منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت ماريانجيلا سيماو، مساعدة مدير عام المنظمة المسؤولة لشؤون الوصول إلى الأدوية والمنتجات الصحية، في بيان:"هذه خطوة إيجابية للغاية نحو ضمان الوصول العالمي إلى لقاحات كوفيد19-".

وتابعت أن "منظمة الصحة العالمية وشركائنا يعملون ليلا ونهارا لتقييم اللقاحات الأخرى التي استوفت معايير السلامة والفعالية".

وسيسمح الضوء الأخضر الذي أعطته منظمة الصحة العالمية للدول الأعضاء بتسريع عمليات الموافقة التنظيمية الخاصة بها لاستيراد اللقاح وتوزيعه.

ووافق عدد من البلدان بالفعل على اللقاح بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة. ووافق الاتحاد الأوروبي على تفويض مشروط باستخدام اللقاح في 20ديسمبر، مما يسمح لأعضاء التكتل ببدء حملات تطعيم جماعية قبل بداية عام.2021

وقالت منظمة الصحة العالمية إن لقاح فايزربيونتك يلبي المعايير اللازمة للسلامة والفعالية وأن "فوائد استخدام اللقاح لمواجهة كوفيد19- تعوض المخاطر المحتملة".

وأضافت المنظمة أيضا إنها تدعم خطة الدول لإيصال اللقاح، الذي يجب تخزينه في درجة حرارة تصل إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر.

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