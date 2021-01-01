رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 01 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن.. إحباط أكثر من 100 عملية تسلل و30 عملية تهريب خلال 2020

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:50 ص
الجيش الأردني
الجيش الأردني
وكالات
طباعة
أكد مدير التوجيه المعنوي في الجيش الأردني العميد الركن طلال الغبين، أن العام المنتهي كان عامًا استثنائيًا، وشهد إحباط أكثر من 100 عملية تسلل، و30 عملية تهريب عبر الحدود.

وقال في تصريح تلفزيوني، إن القوات المسلحة أحبطت أكثر من 100 عملية تسلل و30 عملية تهريب على الحدود، إضافة إلى ضبط أكثر من 15 ألف قطعة حشيش، و131 مليونًا و817 ألف حبة (كبتاغون) مخدرة وغيرها من عمليات تهريب الأسلحة خلال عام 2020، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف: «بالنسبة للخدمات الطبية، الملكية لم تقم بالتعامل مع جائحة كورونا فقط خلال العام الماضي بل قامت أيضًا بإجراء 4585 عملية جراحية، و950 عملية قسطرة للقلب، و10870 جلسة لغسيل الكلى، و26398 تدخل إشعاعي، كما استقبلت 3916677 مراجعًا».

وتابع: «مستشفياتنا تحوي على 3500 سرير، وتم تعزيزها بـ900 سرير من خلال المستشفيات الميدانية التي تم إنشاؤها»، مشيرًا إلى توجه لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 4500 سرير.

وأشار «الغبين» إلى أنه تم تجنيد أكثر من 5 آلاف ضابط وعسكري خلال ذات الفترة، حيث تم استقطابهم من جامعة مؤتة وكلية الأميرة منى وضباط الكليات والتجنيد على حساب النقص العام.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تفاصيل حفلات ليلة رأس السنة 2021

مصر: تصريحات الخارجية الإثيوبية «تجاوز سافر وتغطية لإخفاقات داخلية»

«العليا للفيروسات»: مصر في بداية ذروة موجة كورونا الثانية

الرئيس السيسي يوجه بتأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

الصور

image description

فض سوق الجمعة بدمياط

image description

رأس البر بلا زوار.. حملة موسعة تمنع الاحتفالات والغرباء

image description

رئيس جامعة دمياط يقرر استمرار مناقشات الماجستير والدكتوراه

image description

ورش للتعريف بفرص العمل في القطاع السياحي البحري بجامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط: تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية على كل الكليات

الأكثر قراءة

نقل وائل الإبراشى للعناية المركزة

«الصحة»: عدد الأطفال المصابين بـ«كورونا» لا يتجاوز 1% من إجمالى المرضى

الرئيس السيسي يوجه بتأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

تفاصيل إصابة الإعلامية نجوى إبراهيم بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو فيلم «Soul».. رحلة البحث عن سر السعادة

منوعات

السجن مدى الحياة لأفراد أكبر شبكة لتهريب العاج فى الصين

5 علامات تحذيرية لأكثر أنواع سرطان الجلد شيوعا

سوريا تختتم عام 2020 باستقبال الجنازات

وفاة مدرب مانشستر يونايتد الأسبق

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما ولد الرفق يوم ميلاده
د. محمد عفيفي
الاعتذار.. مواجهة الماضى الاستعمارى بشجاعة
جمال طه
اختراق مصر الدبلوماسى لطرابلس يستبق التصعيد التركى
ماجد حبته
وباء جديد يضرب إثيوبيا!
المزيد

الثقافة

عصمت النمر يكشف الأغاني المفقودة لأم كلثوم

صدور طبعة مصرية من رواية «مأساة كاتب القصة القصيرة»

لسحب مؤلفاته من «مكتبة تل أبيب».. روائى مصرى ينذر السفير الإسرائيلى

من طه حسين إلى سارماجو.. أبرز وصايا الكتّاب عن القراءة