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الجمعة 01 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة الإيطالية لا تستبعد إعلان مناطق حمراء جديدة فى البلاد بعد 7 يناير

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:49 ص
كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا
وكالات
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قالت مسؤولة صحية إيطالية إنه في 7 يناير سنبدأ مرة أخرى بالتقسيم الطبيعي لمناطق البلاد حسب الألوان الأصفر والبرتقالي والأحمر بناء على مؤشرات الحالة الوبائية المعلنة كل أسبوع.

وحسبما أفادت وكالة "آكي الإيطالية للأنباء أضافت وكيلة وزارة الصحة ساندرا تزامبا في تصريحات صحفية، بشأن ما سيحدث مع إجراءات احتواء وباء كوفيد 19 بعد عطلة عيد الميلاد: "لا أعرف بالضبط بيانات جميع الأقاليم، لكن نظرا لأن الأمور تتحسن، أعتقد أنه اعتبارا من الخميس 7 يناير، ستكون البلاد بأكملها منطقة صفراء".

وأضافت أن المناطق الحمراء الجديدة في عام 2021 لا يمكن استبعادها، والتي ستعتمد على اتجاه البيانات.

وردا على سؤال عن أمد بقاء الإجراءات التقييدة سارية المفعول في إيطاليا، قالت: "طالما أن البيانات تخبرنا أن علينا الإبقاء على هذه التدابير، سيتم إجراء التقييمات على أساس البيانات العلمية، وبالتالي ستظل القيود سارية طالما كانت ضرورية".

وبشأن المدارس، أضافت: "اعتبارا من 7 يناير، سيتم إعادة فتح المدارس التي كانت مغلقة حتى ما قبل عطلة عيد الميلاد، أما بالنسبة للحضانات والمدارس الابتدائية، التي كانت مفتوحة في ديسمبر أصلا، فلن يتغير أي شيء بالنسبة لها".

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