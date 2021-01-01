رئيس الوزراء البريطانى: البلاد بحاجة للاستثمار فى البنية التحتية والتعليم والتكنولوجيا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه في مستقبل ما بعد «كوفيد -19»، ستحتاج بلاده إلى الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والتكنولوجيا.وذكرت صحيفة «ديلي تلجراف» البريطانية نقلًا عن جونسون: «في بعض الأحيان سنحتاج إلى التنظيم بشكل مختلف أو أفضل، وقد يعني ذلك الاستفادة من حريات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».وأضاف: «ستحتاج الدولة أيضًا إلى الاستثمارات في البنية التحتية والتعليم والتكنولوجيا لخلق إطار للأعمال والاستثمار».