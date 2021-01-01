بالألعاب النارية.. احتفال ضخم فى برج خليفة برأس السنة (فيديو)
الجمعة 01/يناير/2021 - 04:05 ص
وكالاتطباعة
احتفل برج خليفة بدبي بقدوم العام الميلادي الجديد 2021 بتقديم عروض نارية هي الأضخم على مستوى العالم.
وبدأ العد التنازلي من خلال عرض ليزري، قبل ثوان من حلول السنة الجديدة، وتجمهر الآلاف لمشاهدة هذا العرض على برج خليفة الأطول في العالم.
وبدأ العد التنازلي من خلال عرض ليزري، قبل ثوان من حلول السنة الجديدة، وتجمهر الآلاف لمشاهدة هذا العرض على برج خليفة الأطول في العالم.
Dubai rings in 2021 with a light show at the Burj Khalifa#HAPPYNEWYEAR2021 #dubai @BurjKhalifa #BurjKhalifapic.twitter.com/4lgdDqpUxH— TeslaBank (@TeslaBank) December 31, 2020