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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

قبائل شرقى ليبيا تدعم عقيلة صالح لرئاسة البلاد

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:44 ص
عقيلة صالح
عقيلة صالح
وكالات
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أعلنت قبائل شرقي ليبيا تمسكها بدعم "إعلان القاهرة" ومبادرة رئيس البرلمان عقيلة صالح لحل الأزمة الليبية، مؤكدة تأييدها له في الفوز برئاسة المجلس الرئاسي.

وأكدت خلال اجتماع في مدينة بنغازي، "تمسكها بدعم إعلان القاهرة وبمبادرة رئيس البرلمان عقيلة صالح لحل الأزمة الليبية، ورفضها لأي مخرجات للحوار السياسي تصادر حق الأقاليم الثلاثة في اختيار ممثليها في السلطة التنفيذية المقبلة".

وشدد المجتمعون في بيانهم الختامي على "ضرورة التمسك بالحق الدستوري لاختيار كل إقليم من الأقاليم الثلاثة من يمثله"، مطالبين بـ"ضرورة توزيع ثروات البلاد بشكل عادل على كل الأقاليم، وبعودة إقليم برقة في كل المعاملات الرسمية للدولة".

وأشار البيان إلى "أهمية خروج كل القوات الأجنبية من البلاد، وجعل مدينة سرت مقرا رئيسيا للمجلس الرئاسي والحكومة المقبلة، وكذلك للمصرف المركزي".

من جهتها، أكدت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، حدوث تقدم نسبي إيجابي على مختلف المسارات، مشددة على أن "إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل لا رجعة عنه".

وذكرت الأطراف الليبية المشاركة في هذا الاجتماع بأن "العد التنازلي قد بدأ في 21 ديسمبر، حيث تم تحديد أطر زمنية واضحة في خارطة الطريق التي اعتمدت في تونس".

بدوره، اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تشكيل لجنة مراقبين دوليين لدعم الهدنة الهشة في ليبيا، وسط آمال بخروج وشيك للمقاتلين الأجانب وقلب البلاد صفحة حرب استمرت 10 سنوات.

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