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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

السجن مدى الحياة لأفراد أكبر شبكة لتهريب العاج فى الصين

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:43 ص
السجن فى الصين
السجن فى الصين
وكالات
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حكم في الصين على 17 شخصًا بأحكام مطولة بينهم اثنان مدى الحياة، بتهمة الانتماء لأكبر شبكة لتهريب العاج في البلاد حققت إيرادات بملايين الدولارات من الاتجار بالعاج المهرب من إفريقيا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " شينخوا" حكم على رجلين وصفا بأنهما العقل المدبر للشبكة بالسجن مدى الحياة، وهو حكم يتسم بتشدد نادر.

وتراوحت مدة السجن في الأحكام الصادرة في حق الأشخاص الـ15 الآخرين المدانين بين عامين و15 عاما.

ونشطت في العقود الأخيرة شبكات تتاجر بالعاج المهرب من إفريقيا إثر الحصول عليه في عمليات صيد غير قانونية، في ظل الاهتمام المتزايد لدى الصينيين باقتناء منحوتات وحلي من العاج.

وتفوق القيمة الإجمالية للمهربات من نيجيريا وبلدان أخرى لم يذكرها البيان، مليار يوان (153 مليون دولار).

وكانت الشحنات تمر عبر سنغافورة أو كوريا الجنوبية، وفق المحكمة التي تحدثت عن أكبر عملية تهريب للعاج منذ قيام جمهورية الصين الشعبية في 1949.

وحظرت الصين نهاية 2017 الاتجار بالعاج، بعدما كانت أكبر أسواقه العالمية، كما أن استيراد العاج إلى البلاد محظور منذ عام 2015، وساهمت هذه التدابير في تحسين الوضع من دون القضاء على السوق السوداء.

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