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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مصر أرض الجمال».. «السياحة» تروّج لرحلات الشتاء بصوت شيرين

الجمعة 01/يناير/2021 - 05:57 ص
شيرين
شيرين
رامى حسين
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أطلقت وزارة السياحة والآثار، مع بداية العام الميلادي الجديد، أغنية بعنوان "مصر أرض الجمال" بصوت المطربة شيرين عبد الوهاب، والتى نشرتها على كافة صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل إرسالة رسالة تبعث الأمل والتفاؤل بمناسبة العام الجديد 2021، ولتهنئة الشعب المصري وشعوب العالم ببداية عام جديد سعيد.

وظهرت بالأغنية لقطات من الأهرامات والنيل ومعابد الأقصر والبحر الأحمر، وذلك لترويج للسياحة الثقافية والشاطئية، حيث تأتي هذه الأغنية للترويج السياحي لمصر بالتزامن مع إطلاق مبادرة "شتي في مصر"، للترويج للسياحة الداخلية والسياحة العربية ولا سيما مع موسم السياحة الشتوية.

يشار إلى مبادرة "شتى فى مصر" تأتى بالتعاون بين وزارتى السياحة والآثار والطيران المدني لتقديم رحلات بأسعار مخفضة للمصريين خلال إجازة منتصف العام.

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