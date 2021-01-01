البرازيل تسجل أكثر من 1000 وفاة بكوفيد-19 لليوم الثالث على التوالى

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت 56773 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأضافت أنها سجلت أيضًا 1074 وفاة بمرض كوفيد-19 لليوم الثالث على التوالي مع عودة الحالات للتزايد.وسجلت البرازيل 7 ملايين و675973 إصابة منذ ظهور الجائحة في مارس في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 194949 وفقا لبيانات الوزارة.وتعد البرازيل ثالث أكثر دول العالم تضررا بالفيروس بعد الولايات المتحدة والهند.