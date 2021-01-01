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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«حياة كريمة»: نعمل على توصيل الدعم لكل المصريين خلال العام الجديد

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:28 ص
حياة كريمة
حياة كريمة
صقر محمد
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قالت مؤسسة «حياة كريمة»، إن عام٢٠٢٠ كان مليئًا بالتحديات، استطاعوا فيه بالعمل والعزيمة التي لا تلين، تحقيق أكبر عدد من الإنجازات.

وأكدت المؤسسة -في بيان لها- أن انجازاتهم تحققت من خلال تقديم خدمات مباشرة وغير مباشرة لكل المواطنين في كل محافظات مصر، وإحداث فارقًا في المستوي المعيشي اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا.

وأشارت المؤسسة -في بيانها- أنه مع بداية العام الجديد، سيعملون على مواصلة رحلتهم في تنمية الإنسان وتقديم الخدمات الإنتاجية وتوصيل الدعم لكل المصريين، وتوفير حياة كريمة تليق بكل مواطن على أرضنا الطيبة، مُتقدمين بتهنئتهم لشعب المصر بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

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