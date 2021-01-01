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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تحقق فى قضايا فساد تمس أموال الدولة

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:54 ص
هيئة الرقابة ومكافحة
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية
وكالات
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صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، بأن الهيئة أثارت عددا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجار استكمال الإجراءات النظامية بحق أطرافها.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "واس"، أشار بيان للهيئة إلى أن "عدد القضايا التي تنظر فيها الهيئة 12 قضية، توزعت أغلبها بين الرشوة والاختلاس وهدر الأموال الحكومية والتزوير".

وتابع: "أغلب المدانين من الموظفين الحكوميين بينهم لواء متقاعد من رئاسة أمن الدولة ومستشار سابق بوزارة الداخلية، وعميد متقاعد من وزارة الداخلية، ورجلا أعمال، ومقيمان من جنسية عربية، بالإضافة إلى موظفين حكوميين في الخدمة بينهم ضباط وضباط صف في الجمارك".

ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في ضوء رؤية المملكة 2030.

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