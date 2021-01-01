إيطاليا: 3 آلاف مهاجر يعانون الصقيع فى البوسنة

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن هناك ثلاثة آلاف لاجئ محاصرون في الجليد بالبوسنة، في "صورة مقلقة لما يحدث على أبواب أوروبا".وأضاف دي مايو في رسالة نشرتها صحيفة "لا ستامبا" اليوم: "نحن في الواقع نتابع عن كثب الوضع الذي نشأ بعد إغلاق معسكر استقبال ليپا بين البوسنة وكرواتيا، الوضع الإنساني للمهاجرين وطالبي اللجوء المحرومين حاليا من الإقامة والتمتع بالخدمات الأساسية يثير قلقنا".كما أشار إلى أن بلاده خصصت ما يصل إلى 500 ألف يورو لصالح الصليب الأحمر الذي يعمل ميدانيا هناك.وأكد على الحاجة لاستجابة موحدة لقضية الهجرة، وقال: "لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي. ثلاثة آلاف شخص يعانون الرعب في أيام عيد الميلاد. يعيشون حفاة، ملتحفين بطانيات قديمة، ولا يمتلكون القوة حتى للارتعاش... هذه ليست حياة".وتابع: "نوجه نداءً لسلطات البوسنة لإيجاد حل عاجل للغاية. لكن أيضا، يتحمل الاتحاد الأوروبي مسؤولية أخلاقية هائلة في معاناة اللاجئين هناك".وأضاف: "طلبنا من مفوضية الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات لتخفيف معاناة اللاجئين. من غير المعقول أن يجبروا في هذا الشتاء البارد والقاسي على المعاناة وألم الصراع من أجل البقاء".