رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 01 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيسة وزراء اسكتلندا توجه رسالة للاتحاد الأوروبى: سنعود قريبًا

الجمعة 01/يناير/2021 - 05:14 ص
رئيسة وزراء اسكتلندا
رئيسة وزراء اسكتلندا
وكالات
طباعة
قالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن، يوم الجمعة، إنها أبلغت بروكسل بأن اسكتلندا ستعود قريبًا في الوقت الذي أكملت فيه المملكة المتحدة الفترة الانتقالية للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت نيكولا ستورجن: «على الساعة 23.00 بتوقيت جرينتش موعد خروج بريطانيا»، وقالت: «اسكتلندا ستعود قريبًا يا أوروبا.. ابقي النور مضاء».

وصوت أعضاء البرلمان الاسكتلندي لرفض اتفاق التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي توصلت إليه المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ودخلت اتفاقية التجارة في اللحظة الأخيرة حيز التنفيذ يوم الجمعة مع انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست في 31 ديسمبر، وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للنواب قبل تصويت وستمنستر: «إن اتفاقية التجارة ستسمح للمملكة المتحدة بفتح فصل جديد في قصتنا الوطنية، والسيطرة على قوانيننا ومصيرنا القومي».

وصرح أيضًا بأن المملكة المتحدة تنوي أن تكون «أفضل صديق وحليف» للاتحاد الأوروبي، وقد حظي مشروع قانون الاتحاد الأوروبي «العلاقة المستقبلية» بدعم من أعضاء البرلمان بأغلبية 521 صوتًا مقابل 73 صوتًا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

امتحان طالب مصاب بكورونا في فناء مدرسة بالإسكندرية.. والتعليم تحقق بالواقعة

أبرزها تأجيل الامتحانات.. قرارات رئاسة الوزراء الجديدة

«الصحة»: 55 وفاة و1418 إصابة جديدة بكورونا

السيسي يوجه بأن تكون إجازة نصف العام من 16 يناير حتى 20 فبراير

الصور

image description

فض سوق الجمعة بدمياط

image description

رأس البر بلا زوار.. حملة موسعة تمنع الاحتفالات والغرباء

image description

رئيس جامعة دمياط يقرر استمرار مناقشات الماجستير والدكتوراه

image description

ورش للتعريف بفرص العمل في القطاع السياحي البحري بجامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط: تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية على كل الكليات

الأكثر قراءة

نقل وائل الإبراشى للعناية المركزة

«الصحة»: عدد الأطفال المصابين بـ«كورونا» لا يتجاوز 1% من إجمالى المرضى

الرئيس السيسي يوجه بتأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

تفاصيل إصابة الإعلامية نجوى إبراهيم بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو فيلم «Soul».. رحلة البحث عن سر السعادة

منوعات

عالم إيطالى: اللقاح لن يكتب النهاية السريعة لـ كورونا

ثروته 77.8 مليار دولار.. تشونج شانشان يتصدر أثرياء الصين وآسيا

السجن مدى الحياة لأفراد أكبر شبكة لتهريب العاج فى الصين

5 علامات تحذيرية لأكثر أنواع سرطان الجلد شيوعا

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما ولد الرفق يوم ميلاده
د. محمد عفيفي
الاعتذار.. مواجهة الماضى الاستعمارى بشجاعة
جمال طه
اختراق مصر الدبلوماسى لطرابلس يستبق التصعيد التركى
ماجد حبته
وباء جديد يضرب إثيوبيا!
المزيد

الثقافة

عصمت النمر: لا توجد تسجيلات لـ«أغانى العوالم والخلاعة»

عصمت النمر يكشف الأغاني المفقودة لأم كلثوم

صدور طبعة مصرية من رواية «مأساة كاتب القصة القصيرة»

لسحب مؤلفاته من «مكتبة تل أبيب».. روائى مصرى ينذر السفير الإسرائيلى