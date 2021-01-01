رئيسة وزراء اسكتلندا توجه رسالة للاتحاد الأوروبى: سنعود قريبًا

قالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن، يوم الجمعة، إنها أبلغت بروكسل بأن اسكتلندا ستعود قريبًا في الوقت الذي أكملت فيه المملكة المتحدة الفترة الانتقالية للخروج من الاتحاد الأوروبي.وأضافت نيكولا ستورجن: «على الساعة 23.00 بتوقيت جرينتش موعد خروج بريطانيا»، وقالت: «اسكتلندا ستعود قريبًا يا أوروبا.. ابقي النور مضاء».وصوت أعضاء البرلمان الاسكتلندي لرفض اتفاق التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي توصلت إليه المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.ودخلت اتفاقية التجارة في اللحظة الأخيرة حيز التنفيذ يوم الجمعة مع انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست في 31 ديسمبر، وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للنواب قبل تصويت وستمنستر: «إن اتفاقية التجارة ستسمح للمملكة المتحدة بفتح فصل جديد في قصتنا الوطنية، والسيطرة على قوانيننا ومصيرنا القومي».وصرح أيضًا بأن المملكة المتحدة تنوي أن تكون «أفضل صديق وحليف» للاتحاد الأوروبي، وقد حظي مشروع قانون الاتحاد الأوروبي «العلاقة المستقبلية» بدعم من أعضاء البرلمان بأغلبية 521 صوتًا مقابل 73 صوتًا.