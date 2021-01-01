رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 01 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرهان: الجيش السودانى أعاد انتشاره داخل أراضيه ولم يعتد على إثيوبيا

الجمعة 01/يناير/2021 - 03:46 ص
البرهان
البرهان
وكالات
طباعة
قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان إن التحركات التي قام بها الجيش السوداني في المنطقة الشرقية المتاخمة لإثيوبيا، كانت إعادة انتشار في الأراضي السودانية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "سونا" قال البرهان في خطاب متلفز في الذكرى الخامسة والستين لاستقلال السودان: "إن ما يحدث في المنطقة الشرقية المتاخمة لحدودنا مع إثيوبيا هو إعادة انفتاح وانتشار للقوات المسلحة السودانية داخل أراضيها، ولم ولن تتعدى الحدود الدولية أو تعتدي على الجارة أثيوبيا".

وتابع: "ظللنا نحرص وما زلنا على معالجة موضوع التعديات من قبل المزارعين الأثيوبيين والداعمين لهم على الأراضي السودانية عبر الحوار".

وأضاف أنه تم تكوين آليات مشتركة لهذا الأمر ووضعت السلطات السودانية في الاعتبار العلاقات الأزلية والخاصة بين الشعبين السوداني والإثيوبي، مؤكدا أن نهج الحوار والتفاوض سيظل هو الهادي حتي يأخذ كل ذي حق حقه.

وأكد رئيس هيئة أركان الجيش السوداني الفريق خالد عابدين يوم الاثنين، أن المناطق الحدودية مع إثيوبيا لم تتعرض لهجمات مؤخرا بعد استعادة القوات المسلحة السيطرة على تلك المناطق، لافتا إلى قدرة الجيش على حماية حدوده.

موضوعات متعلقة

نقل وائل الإبراشى للعناية المركزة

«العليا للفيروسات»: مصر في بداية ذروة موجة كورونا الثانية

السيسي يوجه بأن تكون إجازة نصف العام من 16 يناير حتى 20 فبراير

12 طفلًا مصابين بكورونا في مستشفى الأطفال التخصصى ببنها

الصور

image description

فض سوق الجمعة بدمياط

image description

رأس البر بلا زوار.. حملة موسعة تمنع الاحتفالات والغرباء

image description

رئيس جامعة دمياط يقرر استمرار مناقشات الماجستير والدكتوراه

image description

ورش للتعريف بفرص العمل في القطاع السياحي البحري بجامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط: تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية على كل الكليات

الأكثر قراءة

نقل وائل الإبراشى للعناية المركزة

«الصحة»: عدد الأطفال المصابين بـ«كورونا» لا يتجاوز 1% من إجمالى المرضى

الرئيس السيسي يوجه بتأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

تفاصيل إصابة الإعلامية نجوى إبراهيم بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو فيلم «Soul».. رحلة البحث عن سر السعادة

منوعات

السجن مدى الحياة لأفراد أكبر شبكة لتهريب العاج فى الصين

5 علامات تحذيرية لأكثر أنواع سرطان الجلد شيوعا

سوريا تختتم عام 2020 باستقبال الجنازات

وفاة مدرب مانشستر يونايتد الأسبق

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما ولد الرفق يوم ميلاده
د. محمد عفيفي
الاعتذار.. مواجهة الماضى الاستعمارى بشجاعة
جمال طه
اختراق مصر الدبلوماسى لطرابلس يستبق التصعيد التركى
ماجد حبته
وباء جديد يضرب إثيوبيا!
المزيد

الثقافة

عصمت النمر يكشف الأغاني المفقودة لأم كلثوم

صدور طبعة مصرية من رواية «مأساة كاتب القصة القصيرة»

لسحب مؤلفاته من «مكتبة تل أبيب».. روائى مصرى ينذر السفير الإسرائيلى

من طه حسين إلى سارماجو.. أبرز وصايا الكتّاب عن القراءة