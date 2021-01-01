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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أسوان تتزين بالبالونات الملونة احتفالًا بالعام الجديد (صور)

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:04 ص
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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مع الأجواء الاحتفالية بشارع كورنيش النيل بمدينة أسوان، والمظاهر الأخرى احتفالًا ببداية العام الجديد، حرص العديد من أصحاب الحناطير بأسوان على تزين عرباتهم بالبالونات متعدده الألوان، لإضافة جو من البهجة والسعادة.

وحرص العديد من الأهالي والأطفال على ركوب عربات الحناطير المزينة والتنزه بها على كورنيش النيل بأسوان، وسط أجواء مليئة السعادة.

الجدير بالذكر، أنه على الرغم  من إلغاء الاحتفالات ببداية العام الجديد، إلا أن هناك طقوس مخصصة للشباب بمحافظة أسوان يطبقونها مع كل عام جديد، وأزمة فيروس كورونا لم تمنعهم نهائيًا من تأديتها.

وكانت أبرز المظاهر الاحتفالية ببداية العام الجديد 2021 داخل مدينة أسوان، إضاءة المصابيح بالمراكب النيلية، وأغاني المهرجانات المفضلة، وانتشار بائعي الطرابيش والصافرات وأقنعة وقبعات بابا نويل على شارع كورنيش النيل بأسوان، بالإضافة إلى بائعي البالونات الهيليوم.

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