سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة 1- 1-2021

ارتفعت اسعار الذهب مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 1- 1-2021 فى السوق المحلية المصرية.علي المستوي المحلي، شهدت أسعار الذهب، اليوم، ارتفاعا، حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر، ٨٢٣ جنيها للجرام، وسط توقعات بتباين سعر الذهب خلال تعاملات اليوم.عالميًا، تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بنسبة 0.02%، حيث هبط سعر الأوقية إلى نحو 1.12 دولارا، لتسجل الأوقية 1893.27 دولار في تمام الساعة 1:03 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.سعر الذهب اليوم الجمعة 1- 1-2021 فى السوق المحلية والعالميةسعر أوقية الذهب عيار 24سجلت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28110 جنيهات، وتزن نحو 30 جرامًا.سعر الجنيه الذهب اليوم (6560 جنيهًا)سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم 6560 جنيهًا، ويزِن 8 جرامات من عيار 21.سعر جرام الذهب عيار 24 (936 جنيهًا)سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 تراجعًا فى التعاملات ليصل إلى 936 جنيهًا.سعر جرام الذهب عيار 21 (823 جنيهًا)هبط سعر جرام الذهب عيار 21 عند 823 جنيهًا للجرام، وهو الأكثر مبيعًا في مصر حاليًّا.سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (702 جنيهات)وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 عند 702 جنيه فى بداية تعاملات سوق الذهب بمصر.وتشيرتوقعات المحللون الاقتصاديون مؤخرًا بارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية قبل نهاية العام، ويرى آخرون أنها ستنخفض مع تراجع الطلب العالمي.جدير بالذكر، أن نظام الدمغ بالليزر من المقرر أن يتم تطبيقه في مطلع يناير 2021، ولن يكون له تأثير على المستهلكين، فهي عملية تنظيمية لمعرفة منشأ كل قطعة ذهب، ليكون لها ما يشبه سجل منذ تصنيعها وحتى بيعها وتناقلها بين العملاء، لكن المبيعات منذ بداية الشهر لن يجد عليها أي جديد.