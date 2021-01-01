مصرع وإصابة شخصين فى حادث سير بأسوان

وقع حادث سير بكورنيش أسوان، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عند منطقة الجزيرة بمدينة أسوان، مما أسفر عن مصرع وإصابة شخصين.وتلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث سير على كورنيش أسوان الجديد عند منطقة الجزيرة، ما أدى إلى إصابة شخص ومصرع آخر.وعلى الفور، توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، وتم نقل المصاب إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والآخر إلى مشرحة أسوان العمومية.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.