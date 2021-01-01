سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 1-1-2021
الجمعة 01/يناير/2021 - 06:16 ص
منة سالمطباعة
تباين سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 1-1-2021، في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصرية.
وعلى المستوى المحلي، استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك الأسكندرية وبنك بلوم مصر، مقابل ارتفاع سعره أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بأسعار التعاملات أمس الخميس.
ويرصد موقع "الدستور"، في هذا التقرير، متوسط سعر العملة السعودية الذي بلغ اليوم 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.
سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 1-1-2021
بنك مصر
جاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر عند مستوي 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
المصرف العربي الدولي
كما عرض المصرف العربي الدول سعر الريال السعودي للأفراد والشركات عند مستويات 4.18 و4.20 جنيه للشراء وللبيع.
بنك الإسكندرية
أظهرت مؤشرات التداول اللحظية سعرالريال السعودى أمام الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية، عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
البنك التجارى الدولى cib
واصل سعر الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصري لليوم الخامس علي التوالي عند مستوي 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك عوده
فيما واصلت أسعار العملة السعودية فى بنك عوده استقرارها اليوم أمام نظريها العملة المصرية عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان
سجلت مؤشرات التداول اللحظية سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك التعمير والإسكان عند 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك مصر إيران التنمية
فيما عرض بنك مصرإيران للتنمية سعر الريال السعودى عند مستوي 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
بنك المصرف المتحد
سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنك المصرف المتحد 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
وعلى المستوى المحلي، استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك الأسكندرية وبنك بلوم مصر، مقابل ارتفاع سعره أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بأسعار التعاملات أمس الخميس.
ويرصد موقع "الدستور"، في هذا التقرير، متوسط سعر العملة السعودية الذي بلغ اليوم 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.
سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 1-1-2021
بنك مصر
جاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر عند مستوي 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
المصرف العربي الدولي
كما عرض المصرف العربي الدول سعر الريال السعودي للأفراد والشركات عند مستويات 4.18 و4.20 جنيه للشراء وللبيع.
بنك الإسكندرية
أظهرت مؤشرات التداول اللحظية سعرالريال السعودى أمام الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية، عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
البنك التجارى الدولى cib
واصل سعر الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصري لليوم الخامس علي التوالي عند مستوي 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك عوده
فيما واصلت أسعار العملة السعودية فى بنك عوده استقرارها اليوم أمام نظريها العملة المصرية عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان
سجلت مؤشرات التداول اللحظية سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك التعمير والإسكان عند 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك مصر إيران التنمية
فيما عرض بنك مصرإيران للتنمية سعر الريال السعودى عند مستوي 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
بنك المصرف المتحد
سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنك المصرف المتحد 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.