تباين سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 1-1-2021، في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصرية.وعلى المستوى المحلي، استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك الأسكندرية وبنك بلوم مصر، مقابل ارتفاع سعره أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بأسعار التعاملات أمس الخميس.ويرصد موقع "الدستور"، في هذا التقرير، متوسط سعر العملة السعودية الذي بلغ اليوم 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 1-1-2021بنك مصرجاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر عند مستوي 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.المصرف العربي الدوليكما عرض المصرف العربي الدول سعر الريال السعودي للأفراد والشركات عند مستويات 4.18 و4.20 جنيه للشراء وللبيع.بنك الإسكندريةأظهرت مؤشرات التداول اللحظية سعرالريال السعودى أمام الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية، عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.البنك التجارى الدولى cibواصل سعر الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصري لليوم الخامس علي التوالي عند مستوي 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.بنك عودهفيما واصلت أسعار العملة السعودية فى بنك عوده استقرارها اليوم أمام نظريها العملة المصرية عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.بنك التعمير والإسكانسجلت مؤشرات التداول اللحظية سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك التعمير والإسكان عند 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.بنك مصر إيران التنميةفيما عرض بنك مصرإيران للتنمية سعر الريال السعودى عند مستوي 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.بنك المصرف المتحدسجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنك المصرف المتحد 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.