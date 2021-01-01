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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

أسرار فيلم «أولاد حارتنا».. هل يظهر الجبلاوى؟

الجمعة 01/يناير/2021 - 07:26 ص
فيلم أولاد حارتنا
فيلم أولاد حارتنا
ايهاب مصطفى
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قالت أم كلثوم نجيب محفوظ، إن الفنان عمرو سعد اشترى حقوق رواية "أولاد حارتنا" للكاتب الكبير نجيب محفوظ لتحويلها لعمل درامي، وذلك منذ الصيف الماضي، وأعلن الفنان بالفعل عن شرائه للحقوق، وبصدد تحويلها.

كيف سيتعامل السيناريو مع "أولاد حارتنا"؟

تعتبر رواية "أولاد حارتنا" منطقة شائكة للغاية نظرًا لأنها تحفل بالرموز، والتي كانت السبب في محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها نجيب محفوظ عام 1994، وهذه الرواية خصيصًا جرت الكثير من المشاكل على نجيب محفوظ، لاسيما مع تأويل العديدين لها تأويلًا بأن الجبلاوي هو الله، وأن قاسم هو سيدنا محمد، وأدهم هو آدم، وجليل هو جبريل، وإدريس هو إبليس، وأميمة هي حواء وقدري هو قابيل، وجبل هو موسى عليه السلام، والأفندي هو فرعون وباقي شخصيات الرواية التي تشير إلى الكثير من الشخصيات الدينية.

هل يظهر الجبلاوي؟

كيف ستخرج الرواية في عمل يشاهده جميع الناس، وهل سيظهر الجبلاوي وهو الذي كان في تأويل الكثيرين الذات الإلهية، وهل يحاكي عمرو سعد أفلام أجنبية كثيرة منها Bruce Almighty
بطولة جيم كاري ومورجان فريمان، وغيرها، وهل سينظر إليه المشاهدون على أن الجبلاوي تجسيد الذات الإلهية، كلها أسئلة تحاوط عمرو سعد خاصة وأن الرواية سببت الكثير من القلق لمن قرأها من الشيوخ والذين اعتبروا أن الجبلاوي هو الله فعليا، وأن نجيب استحضر الذات الإلهية في صورة بشرية رمزية.

الشارع المصري والجبلاوي

يضع الكثير من القراء في حسبانهم أن الجبلاوي هو الله، حتى أن الكثير من المواقع الإلكترونية التي تكتب عن شخصيات الرواية تقول إن الجبلاوي هو الله، وقاسم هو سيدنا محمد وغيرها، فمَن مِن النجوم سيجرؤ على هذا الأمر وتجسيد هذه الشخصية، وكيف سيقابلها الشارع، خاصة وأن مصر تختلف كثيرا عن هوليوود وهناك شرائع تحكمها، وكيف سيتصرف عمرو سعد في هذا المأزق، وكيف سيقنع النجم ورجل الشارع أن الجبلاوي ما هو إلا شخصية في رواية ليست مرادفا للذات الإلهية؟

قتل الجبلاوي

أثارت مسألة قتل الجبلاوي الكثير من ردود الأفعال الغاضبة، فالبعض اعتبر من الرمز أ، الجبلاوي هو الله كما سبق وأشرنا، وأن مسألة قتله كانت بالنسبة إليهم تعني النيل من الذات الإلهية، وهنا ثارت ثائرة الكثيرين.

وفي هذه المسالة رد نجيب محفوظ في حوار نشرته الأهرام عام 1991 قائلًا: "إن النقطة التي أثارت ما أثارت من ضجة وزوبعة هي قتل الجبلاوي، ومع هذا فإن هناك، إذا توخينا حسن النية أو إذا توخينا الدقة مع سوء النية، أكثر من دليل على أن صاحب الرواية مسلم واع لما يريد أن يقول".

محفوظ: الجبلاوي ليس الله

وتابع محفوظ: "إنني لم أرد النيل من الجبلاوي على أنه مرادف للإله عز وجل، وحاشا لله أن أفعل ذلك، وهذا ليس في تكويني أو مفهومي الروائي، وهناك أدلة كثيرة تثبت ما أقول وفي أن الجبلاوي ليس مرادفا للإله".

أدلة محفوظ

وأشار "محفوظ" إلى أدلة تبرئته أولها هو أنه لم يشر أحد إلى أن جارية الجبلاوي قالت لقاتله المزعوم إن الجبلاوي راض عنه، والدليل الثاني أن عرفة حاول أن يبذل كل ما في وسعه لإحياء الجبلاوي، وفي الأخير هناك إشارة إلى إنكار العلم والدين في فترة، والعودة إليه بعد ذلك أن شرط الحضارة المعاصرة أن يكون لها عمودين تقوم عليهما، هما العلم والإيمان.

وواصل محفوظ: "إن هذه الرواية اتهمت ظلما أنها تقتل القيم الروحية، في وقت هي تبحث فيه عن القيم الروحية، ولا أريد ذكر حيثيات نوبل في الرواية كيلا أتهم بأنني أردد وجهة نظر الغرب".

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